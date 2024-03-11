蔡睿答中評：兩岸融合發展必須要有青年參與

全國政協委員、台盟遼寧省委會主委蔡睿（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協委員、台盟遼寧省委會主委蔡睿3月10日上午在全國政協十四屆二次會議第三場“委員通道”集體採訪活動上接受媒體採訪。走下“委員通道”後，蔡睿接受中評社記者採訪談及兩岸青年交流，他表示，兩岸青年交流非常重要，兩岸融合發展必須要有青年參與其中。“有青年的參與，兩岸的下一代會融合得更好。”



蔡睿告訴中評社，要著力推動兩岸青年交流，關鍵是應該讓更多台灣青年有機會來大陸走一走、看一看，看的越多、走的越多就越能瞭解到真實的大陸。現在各種各樣的社交軟件已經為兩岸青年交流提供了一個很好的線上平台，希望以後台灣青年多來大陸實地走走，肯定會有不一樣的感覺。



蔡睿認為，台灣青年能夠在大陸獲得很好的機遇。他拿自己所在的科技領域舉例，“當前，大陸科技革命、科技創新有著無限的可能和希望，舞台是巨大的，已經有越來越多台灣青年在這個舞台上發揮著更好的能力。有這麼好的機會為什麼不來呢？”



在“委員通道”上受訪時，蔡睿圍繞台灣青年參與祖國科技創新融合發展進程分享了幾個小故事。他說，因為工作的原因，他結識了很多來自台灣在祖國大陸工作的科技工作者，他們中越來越多人在祖國大陸安居樂業。”比如，來自台灣的梁洲輔教授是混凝土專家，目前在廣西南寧師範大學任教，在這裡他的才能得到充分發揮，有多項經歷，也牽頭編寫了多項行業標準。在台灣的時候，梁洲輔和妻子因為沒有屬於自己的房子，自嘲為“無殼蝸牛”。2021年，梁洲輔在南寧買房子了，成為廣西第一位用住房公積金購房的台灣同胞。梁老師說：祖國大陸給他更廣闊的舞台，讓他更好實現自己的價值。除梁老師之外，還有更多台灣青年在大陸創新創業。徐啟翔和柯東月兩位台灣老鄉一起在沈陽創建自己的兒童診所，在創業過程中，徐啟翔說，“在這裡沒有什麼創新的事情是不可以推動的。”柯東月說，“在這裡，只要有想法，就有機會實現。”



蔡睿表示，現在我們正處在科技創新和產業變革飛速發展的新時代，充滿著無數機遇和可能。在深化兩岸融合發展進程中，兩岸青年是主力軍、是晴雨表、是不可或缺的重要力量。明天就是農曆二月初二，是“龍抬頭”的日子，俗話說的好，“龍抬頭風調雨順，人抬頭五福臨門”。讓兩岸“龍的傳人”攜起手來，在中國式現代化的道路上共繪點睛之筆。



（後方支援實習記者：蔣婷）

