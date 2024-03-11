兩會熱議：金句頻出　委員講述中國故事

全國政協十四屆二次會議第三場“委員通道”於3月10日在人民大會堂舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京3月11日電（記者 海涵）全國政協十四屆二次會議第三場“委員通道”於3月10日在人民大會堂舉行。在本屆政協會議的最後一場“委員通道”上，央企負責人、民營企業家、科研工作者、村黨委書記、互聯網創業者齊亮相，回應熱點金句頻出，向中外媒體生動介紹中國故事。



“責任和信心比黃金還珍貴，讓我們一起攜手，專注創新發展，推動中國經濟持續向好、行穩致遠。”全國政協委員，中國黃金集團有限公司黨委書記、董事長盧進表示，國有企業是國民經濟的重要支柱，大家所熟知的C919大飛機、國產大型郵輪等國之重器彰顯了央企的實力與擔當。新時代以來，國有企業在促進我國經濟高質量發展、推進高水平科技自立自強、更好滿足人民對美好生活的向往等方面作出重要貢獻。



全國政協委員，九牧集團有限公司黨委書記、董事長林孝發表示，面對高質量發展的新征程、新任務和新要求，我們民營企業家一定要弘揚“晉江經驗”，更要發揚“寧願睡地板、也要做市場”的奮鬥精神，腳踏實地做好每一件事，堅信中國經濟發展一定會更加光明！歡迎大家來福建、來泉州走走，一起愛拼才會贏！



全國政協委員，北京通用人工智能研究院院長朱松純表示，當下，通用人工智能已經成為了全球科技競爭的一個制高點。要贏得這一場事關“國之大者”的科技競爭，關鍵還在人才。“人類社會正在跨入智能的時代。我相信在我們的共同努力下，我們能夠走出一條符合中國國情的技術路徑，讓通用人工智能安全發展、造福人類。”



全國政協委員，上海科技館館長倪閩景表示，全球的科學教育正朝著為創新而學轉向。打一場籃球、練一次合唱、做做家務、參加科創比賽，都能幫助孩子增強心力、減少心理問題產生，為塑造創新人才增加可能性。創新沒有天選之人，每個孩子都能成為拔尖創新人才！



全國政協委員，知乎創始人、首席執行官周源表示，正是一代又一代人才的成長和累積，成為形成和發展新質生產力重要的支撐。“我相信大家一起努力，我們肯定能實現從人口紅利到人才紅利的轉型。我也相信，互聯網會帶來更多創新，沒有人會被快速發展的科技拋下，每個人都有機會和時代共同進步。”



全國政協委員，山東省蘭陵縣代村黨委書記王傳喜表示，“一個村富了不算富，抱團共富才更有奔頭。”以壯大集體經濟為“推進器”，把黨建引領為“定盤星”，去年該村村民人均純收入7.2萬元，比30年前增長了幾十倍。產業興旺，吸引著更多的歸雁人才返鄉施展才華。“春天來了，正當出游的好時節。希望大家到全國各地千千萬萬的美麗鄉村走一走，看一看。”



（後方支援實習記者：馬一鳴）

