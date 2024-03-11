曲兆祥：柯也知人和待加強　但改了就不是他

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，民眾黨主席柯文哲從選後至今都還在摸索自己與黨團之間的角色平衡，前民眾黨發言人楊寶楨等幕僚的離開，對柯的政治能量確實會有傷害，但這是柯自2014年來的長期“人和”問題，柯自己也知道。但10年來認同柯文哲、加入民眾黨的人源源不斷，柯並未因有人離去而造成支持率一蹶不振。



至於柯文哲在2026地方選舉端出“N＋1”策略（沒有縣市議員的選區提1人、現有縣市議員區多提1人參選），曲兆祥說，顯然柯文哲採積極拓展的策略方向，想將自己在2024大選所獲得的369萬票反應到地方議會席次上，但需要做好2件事，一是得認真去做每個選區的票匭分析，二是配票要做得非常好，弄得不好就會雙雙成為落選頭。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，柯文哲從1月13日選完致今，基本上在做2件事，一是2024大選選務歸納、檢討，尋找自己失敗的根本原因在哪裡，二是未來角色自己要怎麼扮演，以具體事情來講，“立法院長”選舉到就是支持中國國民黨的韓國瑜，還是跟民進黨合作，亦或是民眾黨走自己的路。



曲兆祥說，柯文哲現在有8席“立委”，柯自己在“立法院”，如何在民眾黨主席與民眾黨“立法院”黨團之間扮演好角色，對柯是重要的問題，這也是每個政黨都得面對的問題，只是藍綠已有既定的制度了，黨中央與黨團的關係調整都較成熟，運作較為順遂，但民眾黨剛成立，柯文哲在上一屆“立委”幾乎就是專心任職台北市長，對黨務、黨團角色扮演，可以說現在才開始尋找角色。



曲兆祥指出，藍綠都還有黨秘書長作為“立法院”黨團與黨主席之間的緩衝地帶，但現在柯文哲親自跳進黨團舉行晨會統籌意見、與8位白委溝通，這比較像是柯過去領導台北市政府的模式，好處是容易意見一致，但萬一柯與白委之間有不同意見時，就會一翻兩瞪眼，沒有緩衝餘地，甚至若有決策錯誤時，究竟是黨團總召扛政治責任，還是柯文哲負責？這套模式以民眾黨規模並不大，柯文哲又是魅力型領袖，應該可行，但能否獲得選民肯定，還有待觀察後續實踐的結果。