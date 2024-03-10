局勢緊張　胡塞武裝與美英法軍隊海上“鬥法”

中評社北京3月10日電／央視新聞報導：也門胡塞武裝當地時間9日承認，前一天在亞丁灣襲擊一艘貨輪，並於9日早些時候在紅海和亞丁灣水域對美國軍艦發動無人機襲擊。美國中央司令部9日說，美國、英國和法國軍隊擊落至少28架無人機。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞9日在社交媒體上說，胡塞武裝發動了兩次襲擊，第一次襲擊針對在亞丁灣航行的“推動財富”號貨輪。胡塞武裝認定該貨輪為“美國船”，但船只追蹤網站的信息顯示，貨輪懸掛新加坡國旗。



美國中央司令部確認，胡塞武裝發射的多枚導彈沒有擊中上述貨輪。隸屬於英國海軍的海上貿易行動辦公室說，航運公司報告貨輪附近發生兩次爆炸，不過所有船員安全，船只繼續正常行駛。



薩雷亞說，在第二次襲擊中，胡塞武裝出動37架無人機，目標是“一些美國軍艦”。據美國中央司令部的聲明，胡塞武裝當地時間9日4時至6時30分在紅海和亞丁灣水域發動大規模襲擊，美軍和盟友軍隊擊落至少28架無人機。美軍和盟友艦船沒有報告損失，紅海航道的多艘商船也沒有報告損失。



法國國防部9日在一份聲明中說，參與歐洲聯盟護航行動的一艘法國軍艦和多架戰鬥機出於“自衛”目的擊落了胡塞武裝4架無人機。英國國防大臣格蘭特·沙普斯在社交媒體上說，英國海軍從“里士滿”號護衛艦發射“海上攔截者”導彈，擊落兩架無人機。



本輪巴以衝突去年10月7日爆發，之後胡塞武裝頻頻在紅海和亞丁灣水域襲擊“關聯以色列”的船只，以策應巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。本月6日，胡塞武裝發射的導彈擊中一艘在亞丁灣行駛的散貨船，3名船員死亡、4人受傷。遇襲散貨船為美國公司所有，懸掛巴巴多斯國旗、由希臘航運公司運營。這是胡塞武裝去年11月開始襲船以來首次導致人員死亡。

