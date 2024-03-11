中評現場：習近平出席政協閉幕大會

中共中央總書記、國家主席習近平出席全國政協十四屆二次會議閉幕大會（中評社 林艶攝） 中評社北京3月11日電（記者 林艶）為期6天的全國政協十四屆二次會議3月10日上午在京圓滿閉幕，中共中央總書記、國家主席習近平出席閉幕大會，大會由全國政協主席王滬寧主持並發表講話。中評社記者注意到，在主持人宣佈大會閉幕時，習近平總書記面向台下的委員們露出微笑鼓掌，然後在現場熱烈的掌聲中退場。



在長達近40分鐘的閉幕大會上，共完成了四項議程，分別表決通過了政協第十四屆全國委員會第二次會議關於常務委員會工作報告的決議、政協第十四屆全國委員會第二次會議關於政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆二次會議提案審查情況的報告、政協第十四屆全國委員會第二次會議政治決議。



中評社記者現場看到，習近平總書記十分認真聽取現場工作人員宣讀的內容，並且在有關決議及報告表決通過後和大家一起鼓掌。隨後，習近平總書記也認真聽取了王滬寧在閉幕大會上的講話。



在閉幕大會的尾聲，習近平總書記還起身與全場與會者共同唱國歌。最後，當主持人王滬寧宣佈大會圓滿閉幕時，習近平總書記面向台下的委員們露出微笑鼓掌，然後在現場熱烈的掌聲中退場。



會議應出席委員2162人，實到2085人，出席人數符合法定人數。黨和國家其他領導同志，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責同志，以及外國駐華使節、海外華僑等也應邀出席了閉幕大會。



（後方支援實習記者：孫禕璠）

