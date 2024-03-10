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日本京都市政府擬推出觀光特快巴士
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2024-03-10 15:59:54
中評社香港3月10日電／為解決市內巴士過於擠迫的問題，日本京都市政府計劃在6月推出快速巴士路線，以更快捷方式將遊客送到熱門景點。
據香港電台報導，京都市政府表示，觀光特快巴士從JR京都站出發，前往清水寺和祗園等主要旅遊景點，沿途停站數目會較一般市內巴士的少，初步定價是成人單程500日圓，折合約26港元，較市內巴士貴大約一倍。為了減少遊客使用市內巴士服務，市政府打算將觀光特快巴士，包含在現時1100日圓的地鐵和巴士一日票當中，希望透過分流旅客來紓緩擠迫，並在市民日常生活和旅遊之間取得平衡。
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