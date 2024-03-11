中評現場：全國政協會議閉幕 王滬寧講話

中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉幕大會上發表講話（中評社 林艷攝） 中評社北京3月11日電（記者 林艶）為期6天的全國政協十四屆二次會議完成各項議程，3月10日上午在北京人民大會堂圓滿閉幕。中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在閉幕大會上發表講話並表示，聚焦黨和國家中心任務履職盡責，是習近平總書記對人民政協工作提出的重要要求。我們要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化。中國式現代化是一項前無古人的開創性事業，是全體中國人民的共同事業，也是全體中華兒女的共同夢想。人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量。



王滬寧表示，中共中央高度重視這次會議，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，同委員們共商國是。



王滬寧表示，全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民頑強拼搏、勇毅前行，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，引領“中國號”巨輪劈波斬浪、奮勇前進。全體委員更加深刻地領悟到“兩個確立”對我們應對各種風險挑戰、推進黨和國家事業發展具有決定性意義。



王滬寧表示，會議期間，全體委員認真學習習近平總書記參加民革、科技界、環境資源界委員聯組會等的重要講話精神，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，積極建言資政，廣泛凝聚共識，取得豐碩議政成果。這是一次高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的大會，匯聚了正能量、提振了精氣神。

