港府譴責反華組織“香港自由委員會基金會”

中評社香港3月10日電／香港特區政府10日強烈譴責反華組織“香港自由委員會基金會”公然要求美國對中央和特區官員，特別是參與香港基本法第二十三條立法的官員，實施所謂“制裁”，並誣衊抹黑《維護國家安全條例草案》（條例草案）。有關行為可能構成企圖干犯香港國安法第二十九條的“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”。



特區政府發言人表示，條例草案正在立法會法案委員會審議。“香港自由委員會基金會”企圖勾結外國或境外勢力，在這個時候公然妄圖恫嚇，充分顯示其卑劣用心，特區政府予以強烈譴責。



發言人指出，通緝犯許穎婷正是“香港自由委員會基金會”骨幹成員，該組織已多次發動反華行動，包括要求所謂“制裁”中央及特區政府官員，要求關閉香港特區駐美國經濟貿易辦事處等。該組織早前口口聲聲說自己並不反華，顯然不符事實。市民要認清他們的真面目。



“香港自由委員會基金會”的行徑，也印證了條例草案中建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者的措施的必要性，包括禁止向潛逃者提供或處理其資金、撤銷特區護照等。此外，措施也有必要保障處理涉及國家安全案件或工作的人員，以讓有關人員在無後顧之憂的情況下處理維護國家安全的工作，從而鞏固和強化維護國家安全的執法力量。



發言人說，事實上，條例草案會尊重和保障人權確立為維護國家安全立法的基本原則，明確規定依法保護根據香港基本法和兩條國際人權公約適用於特區的有關規定享有的權利和自由。特區政府會繼續無畏無懼維護國家安全，盡早完成立法工作。早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日。