柯建銘罵藍營　徐巧芯酸：待退老人碎碎念

中評社台北3月10日電／國民黨黨團在“立法院”積極展現監督能量，“國會”改革5法也在日前全數赴委，卻引發民進黨團總召柯建銘怒嗆藍委素質差，還稱國民黨會走上歷史的焚化爐。對此，國民黨“立委”徐巧芯直言，柯建銘像是待退老人在碎碎念，批評不在籍投票違憲的理由都在亂講，好像把自己當“宇宙憲法”大學者，這就是年輕人的公敵；且因為“立法院長”韓國瑜工作認真、連官員被嗆都要找韓求救，徐認為，難怪柯建銘對輔佐韓的“立院”秘書長周萬來很不爽。



中時新聞網報導，對於柯建銘近日對國民黨有諸多批評，徐巧芯今在政論節目《週末大爆卦》表示，柯建銘真的很像待退老人，整天碎碎念、講自己的豐功偉業、倚老賣老，但全台灣人都看出來，柯建銘是黃鼠狼給雞拜年。



而來賓“歷史哥”李易修指出，柯建銘特別點名“立法院”秘書長周萬來，這很奇怪。徐巧芯認為，柯建銘應該是以為韓國瑜當“立法院長”後，身邊無人可用，把韓架空之後就可以用之前的方式消遣韓國瑜，但沒想到韓國瑜工作非常認真，每周兩次的院會都自己主持，加上旁邊有周萬來輔佐，甚至連民進黨官員都會被嗆到要找韓國瑜救駕，難怪柯建銘會對周萬來很不爽。



徐巧芯也痛批，柯建銘這種人最討厭的就是倚老賣老，好像他在“立法院”很多年，講甚麼都是對的、都是別人不瞭解，這就是年輕人在社會上最討厭遇到的長官或同事，說自己吃過的鹽比你吃過的米還多，但講的可能都是歪理，這就是年輕人的公敵。



對於柯建銘批評國民黨推動不在籍投票是“違憲”，徐巧芯指出，柯反對的理由令人震驚，因為柯建銘稱在大陸投票會被監看、不符合秘密投票原則，但全世界很多民主國家都有不在籍投票、“憲法”也多有秘密投票原則，也會有“國人”在大陸投票，難道全部都是“違憲”嗎？這根本是為擋下不在籍投票亂講的理由，柯建銘是把自己當成“宇宙憲法”大學者，衹有他最懂“憲法”。