韓國政府表明會加快推進醫療改革

中評社香港3月10日電／韓國醫生反對擴大招收醫科生的工潮持續，政府表明會加快推進醫療改革，並嚴懲披露復工醫生個人資訊等行為。



據香港電台報導，韓國保健福祉部長曹圭鴻表示，有報導指醫學界部分人士揭露復工醫生的個人資訊，並惡意留言，政府會徹查，並嚴肅處理，重申必定依法追究非法集體行動，但同時亦做好與醫學界討論醫療改革問題的準備，再次敦促醫生早日返回崗位。



截至前日上午，韓國100間主要實習醫院共有11994名實習和住院醫生辭職缺勤，佔整體近九成三。