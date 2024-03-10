美國今夏令時　美股周一起開市收市提前一小時

中評社香港3月10日電／美國今日（10日）起踏入夏令時間，意味自美股自周一（11日）開市和收市均會提前一小時，以本港時間計的具體調整如下：



盤前交易：16:00至21:30

盤中交易：21:30至翌日04:00

盤後交易：04:00至08:00



星島網報導，冬夏令時間的切換是由“人為規範”，並非依照氣候或時令變化調整，一般4至10月是夏令時間，而11至3月則是冬令時間，但歐美國家的具體規定則不相同。

