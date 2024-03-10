美國司法部就波音客機門塞掉落事故展開調查

中評社香港3月10日電／據美國當地媒體9日報導，美國司法部正就今年初阿拉斯加航空公司一架波音客機門塞（內嵌式應急門）掉落事故展開調查。相關調查可能影響波音公司與司法部2021年簽署的延期起訴協議如何執行。



1月5日，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機起飛後不久發生事故，機艙側面一處門塞脫落。調查人員檢查後發現，4個本應將門塞固定到位的螺栓缺失。事故發生時距離該客機交付阿拉斯加航空公司僅約兩個月。



媒體援引相關文件和知情人士消息稱，司法部已與該航班部分機組人員和乘客取得聯繫並開展詢問。美國司法部發現波音公司違反延期起訴協議，波音公司將可能會面臨起訴。



新華社報導，波音公司和美國司法部對該消息都拒絕置評。阿拉斯加航空公司在一份聲明中表示：“在這樣的事件中，司法部進行調查是正常的。公司正在全力配合，並且不認為我們是調查的目標。”



2018年10月和2019年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，總計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX 8型客機。2021年1月，美國司法部對波音公司提起相關刑事訴訟，並與其達成延期起訴協議。波音公司同意支付超過25億美元的罰款和賠償，並承諾進行充分合作，按要求實施合規和改進計劃。



延期起訴協議於2024年1月7日到期。波音公司需要向美國司法部證明其已遵守協議規定的義務，司法部將做出評估，決定是否免於起訴。如果波音公司在此期間犯下任何聯邦重罪，或未能完全履行協議規定的義務，美國司法部有權決定繼續推進相關訴訟。



阿拉斯加航空公司運營的波音737 MAX 9型客機門塞掉落事故發生在延期起訴協議到期前兩天。美國國家運輸安全委員會主席珍妮弗·霍門迪日前在接受媒體採訪時表示，司法部正在繼續對波音公司進行相關審核。