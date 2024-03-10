日本麥當勞官宣“薯條味香水”　網民“暴動”

中評社香港3月10日電／麥當勞推出薯條味香水？日本麥當勞日前在社群平台X官宣會推出“薯條味道的香水”，還有“梅子海苔鹽”和“蒜味黑胡椒美乃滋”額外2種口味，建議“請在重要約會”使用。發文迅即引發網民“暴動”，討論薯條味香水是什麼味道，亦有網民質疑是惡作劇，直言“愚人節未到，咪玩啦”。



據星島網報導，日本麥當勞7日在X分享一張圖片，圖片顯示有一名女性，拿著麥當勞紅色薯條盒形狀的香水，向自己噴灑。香水則呈淡黃色，下方寫有麥當勞薯條。旁邊則放著另外兩款香水，寫著“大蒜黑胡椒美乃滋”與“梅子海苔鹽”。



日本麥當勞聲稱推出“薯條味道香水”，是為新口味的Shake Shake薯條造勢。



日本麥當勞同時在文中表示，“我們試著製作了有薯條香氣的香水？請在重要約會的日子使用吧”



貼文刊出後，迅即引發網民熱烈討論，數日間吸引逾2000萬人觀看，逾13萬人點讚，大量網民留言，對推出“薯條味香水”，半信半疑，或討論究竟香水會是什麼味道，“如果有人噴了這款香水，待在他身邊感覺會肚子餓”、“這樣聞起來會油油的”、“我比較想要奶昔口味的香水”。



也有不少人懷疑日本麥當勞惡作劇，表示“愚人節還沒到吧？”、“咪玩啦”，但也有人表明，如麥當勞真的推出薯條味香水，必定捧場。



不過有細心網民發現，日本麥當勞的海報下有一行小字，註明“圖片僅是想像，並非實際製造販售的商品”。麥當勞在9日也公布正解，原來全是為了宣傳2款今年春季限定的搖搖薯條（Shake Shake薯條）口味。