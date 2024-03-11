湯紹成語中評：美國給賴清德兩岸促談壓力大

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長湯紹成接受中評社訪問表示，美國在目前國際局勢上需要中國幫忙，民進黨賴清德520上任後，美國會逼迫賴清德想說的（指“台獨”相關）不能說、不准說，還會給很大的壓力在兩岸促談上。



湯紹成提到，雖然機率不大，但可以觀察的是，賴清德上任後的海基會會長是否可能找非綠、中性，在兩岸可能說得上話的人選出任 ，從這一個好的方向開始，至少可以緩解賴上任後馬上面臨兩岸危機的可能性。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



贏得2024大選的賴清德將在5月20日就任，他的就職演說可望影響接下來四年的兩岸關係發展，美中台三邊關係的演變也是關鍵。



湯紹成接受中評社訪問時對此表示，美方會扮演負責看管賴清德的角色，這些在大選後種種事件都看得出來，包括美國總統拜登在台灣大選後，重申美方不支持“台獨”，主要還是因為以哈戰爭讓美方傷透腦筋，因而期盼中方協助，做出友中姿態。



另外從美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）訪中，到AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）訪台，直至台灣大選後美國前高官來訪等，都是以不支持“台獨”、促進兩岸對話為主軸。湯紹成說，美方之所以不支持“台獨”，就是展現其接受兩岸特殊關係的立場。