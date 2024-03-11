中評關注：傳賴留任蔡安全團隊　以穩住美國

蔡英文與賴清德兩人日前一同出席雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮。（照片：“總統府”提供） 蔡英文與賴清德兩人日前一同出席雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文與賴清德日前一起出席雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮，互動引發外界聯想，尤其，蔡一度等待賴，又讓賴走前面，非常尊重，似乎趕著交棒。接著傳出，蔡政府“國安”團隊包括：“國安會秘書長”顧立雄、“國安局長”蔡明彥等人都可能獲得留任，賴清德上任初期雖可強調走蔡英文路線，但想要大刀闊斧的空間銳減，加上目前執政一堆負面事件，賴一上任民調滿意度很可能大跌。



賴清德選前就宣示兩岸、外交等會持續走蔡英文路線，現在傳出“國安”團隊很可能多數會獲得留任，包括：“國安會秘書長”顧立雄、副秘書長陳文政與徐斯儉，以及“國安局長”蔡明彥等幾位蔡英文“國安”團隊核心官員，可能續續效力賴清德。



這些人馬是蔡倚重人選，賴清德上任初期若留任這些重要核心幕僚，一方面避免挺蔡的勢力扯他後腿，另一方面也可穩定美方的心。畢竟賴清德的務實“台獨”工作者，加上兩岸目前情勢緊張，如果“國安”團隊大換血，美方對賴質疑會更深。



最近看到若干負面政策正趕在蔡英文卸任前趕緊通過，像是掛號費取消上限、電價可能上漲等民生議題，最近蔡政府都“不演了”，幾乎赤裸裸通過，過去為了選舉不敢做的事情，蔡政府都幫忙清理戰場，可能也透露賴清德確實留下不少蔡英文重要幕僚，否則蔡政府官員也不會這麼心甘情願被民眾罵的滿頭包。



但是民怨一旦被挑起，賴清德520一上任，還是得要承受這些民怨，最可能炸開的是電價，只要電價一漲，立即萬物飛漲，通膨上揚，小市民日子很難過，民眾又會怪民進黨政府反核，綠電成本高。



已經可以看到賴清德上任很多事情都很難為，難以施展開來，除了民生政策已經在蔡任內定案，加上安全與兩岸團隊，如果人事都大幅留任，賴上台後能做的有限，已可預見賴清德上任，兩岸關係持續惡化，民怨也不斷累積，一上台的滿意度一定是大跌，上任的慶祝行情很可能大打折扣。