以人口高質量發展培育新質生產力

從中國所處發展階段和經濟社會發展現狀來看，把人口高質量發展和培育新質生產力有機結合起來，將會在新的發展階段產生新的發展機遇。 中評社北京3月11日電／隨著中國經濟進入高質量發展階段，培育新質生產力是獲取長期經濟增長動能的核心。人口高質量發展與培育新質生產力都是中國進入新發展階段，應對新的發展形勢提出的重要戰略舉措。簡單地說，人口高質量發展既是新質生產力形成的重要體現，也是培育新質生產力的根本手段。



人口高質量發展促進全要素生產率提升



中國社會科學報發表中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長、研究員都陽文章表示，新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵，以全要素生產率提升為核心標誌。“新質生產力”這一重要論斷，是對馬克思主義生產力理論的創新和發展，進一步豐富了習近平經濟思想的內涵，既具有重要的理論意義，又具有深刻的實踐意義。人口高質量發展則是針對中國出現人口總量轉折性變化、人口老齡化和少子化程度加劇的情況而提出的重要戰略舉措。這兩個因應形勢變化而適時提出的戰略選擇，有著內在的關聯。從中國經濟社會發展的現實觀察，人口高質量發展對於培育新質生產力的重要意義主要體現在以下兩個方面。



一方面，從新質生產力的屬性看，核心是提升全要素生產率，而人口高質量發展是促進全要素生產率提升的關鍵環節。全要素生產率水平的高低反映了一個經濟體發展的質量和可持續性，凡是以全要素生產率提升為主要動力的經濟增長模式都是更高質量的發展，也是更具持續性的經濟增長。全要素生產率既可以來源於資本、勞動等生產要素的優化配置，也可以來源於技術進步和創新推動的效率提升。這兩方面來源，不能說孰優孰劣，但的確反映了不同的發展階段獲取全要素生產率的手段存在差異。改革開放以來，中國要素市場的發展，極大地提高了各種要素配置效率，成為推動全要素生產率增長的重要源泉。隨著中國社會主義市場經濟體制日臻完善，要素配置水平也較之以往大大提升。與此同時，辯證地看待這一問題，意味著依靠要素再配置提升全要素生產率的空間正在逐步縮小，發展新質生產力將主要依靠創新和技術進步。眾所周知，創新活動中最核心和最活躍的因素是勞動者的積極性、主動性和創造性，人自始至終都是生產力中最具決定性的力量，而人的創新能力又必然依托於人口質量的全面提升。由此可見，衹有在更高水平、更大範圍實現人口高質量發展，才能為持續培育新質生產力提供最堅實的基礎。



另一方面，促進人口高質量發展的主要政策手段，在客觀上有助於形成經濟增長新動能和培育新質生產力。進入新發展階段後，經濟增長動能需要發生根本性轉變，體現在經濟發展動力和投資方向上，就要把握好投資於人和投資於物的相互關係。人力資本和物質資本在經濟增長過程中都發揮了重要的作用，但在不同經濟發展階段，二者對經濟增長的貢獻程度存在差異，並決定了投資回報率的差異。大量研究表明，在依靠要素積累推動經濟增長逐漸式微的情況下，中國物質資本投資的回報率呈下降趨勢。特別是在基礎設施、城市建設等需要大量物質資本投資的領域，中國已經發展到較高的水平，此時繼續在有形的物質資本上保持以往的投資力度，將不利於發揮資金使用效率。相形之下，中國當前更需要著力培育新質生產力，提升全要素生產率對經濟增長的貢獻，而培育新質生產力需要全面提升全民素質。因此，中國在經濟發展方式上需要由投資於物向投資於人轉變，更加重視人的主觀能動性及其在經濟社會發展中的基礎性、決定性作用。

