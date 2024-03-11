出口信保護航“迎風出海”

中評社北京3月11日電／高水平對外開放是增強高質量發展內生動力的重要支撐，但近年來，全球經濟整體放緩、需求疲軟，對對外開放帶來了嚴峻挑戰。今年政府工作報告提出，要“加強進出口信貸和出口信保支持”，進一步突出了出口信用保險的戰略性地位。根據中國出口信用保險公司近期公布的數據，2023年其承保金額超9286億美元，同比增長3.2%，支付賠款超23億美元，服務支持客戶超20萬家，占有進出口記錄的外貿經營主體比重超過1/3，多項指標創下歷史新高。



經濟日報發表北京大學經濟學院副院長、教授鎖凌燕文章表示，伴隨中國在全球經濟體系中重要性的不斷提升，主動籌謀、主動布局對外開放已經成為國家戰略選擇。與此同時，由於國際環境中的不確定性增加，我們面臨的貿易摩擦呈現長期、反復、複雜的特性，出口信用保險作為支持出口、防範收匯風險的國際通行做法，作為國際貿易規則允許、全球通行的貿易促進措施，其助力外貿穩規模優結構的重要性更為凸顯。



文章分析，一方面，有助於穩定外貿規模。從中國外貿主體結構來看，中小微企業憑借規模小、管理機制靈活等特點正成為“走出去”的生力軍，對外貿增長貢獻近一半，但中小微企業的市場抗風險能力也較為薄弱，出口信用保險投入低、撬動作用大，加上結構性降費政策及“互聯網+信保”“政府+銀行+保險”“再貸款+保單融資”等服務創新，可以以較低的政府投入，高效保障企業回款安全、促進融資增信，進而助力企業特別是中小微企業穩定並開拓海外市場。



另一方面，有助於優化外貿結構。不可否認，許多國家因為疫情導致供應鏈危機，意識到過於依賴外部供應鏈和工業生產帶來的潛在風險，從而開始採取供應地多元化策略。加之保護主義抬頭，中國向傳統發達市場貿易夥伴的出口有顯著下降，傳統的出口優勢品類如機電產品（總計）、傳統勞動密集型產品等出口增速乏力，但船舶、汽車特別是電動載人汽車等品類出口額增速亮眼。因此，開拓新的貿易圈子、發展新的貿易模式、升級貿易品種結構是形勢使然，也是高水平對外開放的戰略需要。



比如，共建“一帶一路”國家大多屬於發展中國家，經濟發展水平亟待提升，社會治理體系有待健全，外貿風險水平較高。對此，中國在信用風險管理領域深耕細作，主動參與雙邊合作文件等編制，推動將出口信用保險融入相關經貿和投資合作機制，同時搭建完善的風險信息數據平台、信保特色的國家風險分析框架和成熟的風險分析技術體系，從國別、行業、企業等多個維度及時為企業提供風險評估、預警、管理及咨詢服務，為企業開拓海外市場保駕護航。



再如，跨境電商已經成為全球貿易的一股新力量，但這類新業務模式風險管理難度高，在支付、結算、物流、消費者保護等各個環節都受到目標市場經濟、政治、文化等複雜因素的影響，需要全面、豐富且更具針對性的風險保障。在這方面，出口信用保險發揮出很重要的作用。



文章強調，中央經濟工作會議提出，擴大高水平對外開放。這意味著中國企業未來會在更大範圍、更寬領域、更深層次參與全球產業分工和合作，我們也就越來越需要對東道國的政治、經濟、法律、社會文化、資源環境等各個方面蘊含的風險有深刻的理解和應對方案。未來，有關部門和機構應持續聚焦政策性主責主業，有力貫徹穩外貿政策，不斷擴大信用保險承保規模，助力企業開拓國際市場，全方位支持外貿穩規模優結構，更好發揮經濟減震器和社會穩定器的功能，為實體經濟發展提供高質量金融服務。



