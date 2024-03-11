充分發揮京津冀協同發展的戰略牽引作用

中評社北京3月11日電／京津冀協同發展的關鍵在於向協同要紅利、以協同賦能高質量發展。協同是手段，發展是目的。



人民日報發表天津市中國特色社會主義理論體系研究中心研究員李蘭冰文章表示，當前，天津市正處於全面建設社會主義現代化大都市的關鍵時期，迫切需要探索與京冀協同發展的共贏路徑，充分發揮京津冀協同發展對於經濟高質量發展的戰略牽引作用，為奮力譜寫中國式現代化新篇章注入強大動力。



文章提出，一是以創新協同激發新質生產力發展動能。發揮天津科教資源豐富以及鄰近北京的叠加優勢，推進跨地區的創新要素鏈和創新合作網建設，以“城市自身創新能力提升+承接北京技術溢出”為雙輪提供充足的創新動能。借力北京的科研院所和高水平創新平台集聚優勢，將其與天津先進製造研發優勢結合起來，積極推進北京技術研發在天津實現成果轉化，建立與先進製造研發基地相適應的創新鏈。完善創新治理模式與治理機制，為創新主體和創新要素提供穩定良好的預期，建立富有活力的創新環境，通過提供全鏈條的科創配套服務以及高效率的技術轉移通道，提高天津對北京乃至更廣闊區域的創新資源集聚能力。統籌推進技術創新與產業創新的對接，以區域創新協同為重點產業深度轉型升級、戰略性新興產業發展以及未來產業前瞻布局提供強大的技術供給，將創新協同優勢切實轉化為天津新質生產力發展的動能優勢。



二是以產業協同賦能現代化產業體系建設。天津應準確把握產業鏈升級與價值鏈重構趨勢，加快推進京津冀地區的產業分工與生產力布局優化，以協同紅利促進產業發展能級提升。積極優化北京非首都功能承接載體和承接機制，持續推進商事制度改革深化合作，激發以市場化精準化招商實現產業導入的動力與活力，通過產業承接、對接與融合，推動產業鏈升級擴容與價值鏈向上攀升。聚焦全國先進製造研發基地定位，加快建設智能科技、綠色石化、汽車、裝備製造等重點產業鏈，注重產業體系與創新體系之間的協同發展，統籌推進圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈。深化跨區域產業鏈協作機制體制，著力提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，合力建設世界級先進製造業集群。強化金融創新運營示範區建設與先進製造研發基地建設之間聯動支撐，加快科技金融以及數字金融等創新發展，推動資金鏈與產業鏈深度融合。



三是以港口優勢推進高水平開放平台建設。積極推進京津冀地區港口分工、錯位與有序發展，攜手共建與世界級城市群建設相匹配的協同開放高地。充分發揮天津擁有國際知名大港的戰略資源優勢，大力推進北方國際航運核心區建設，構建統一開放、競爭有序的港口市場體系，建設世界一流的智慧港口、綠色港口和樞紐港口，積極推動港產聯動和港城融合。夯實港口發展的新一代信息技術支撐、專業人才支撐以及基礎設施支撐，全面對接國際規則和國際標準，深化推進口岸監管方式創新，聚力破解體制性障礙以及消除機制性堵點，著力推進港口功能拓展以及服務體系提質增效。加快構建更高水平開放型經濟新體制，以自貿試驗區制度創新為牽引，在投資貿易便利化以及金融服務實體經濟等方面開展探索創新，增強對全球資源的吸引能力和配置能力，為將天津打造成為北方地區聯通國內國際雙循環的重要戰略支點提供有力支撐。

