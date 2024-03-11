我們為什麼要唱響中國經濟光明論

中評社北京3月11日電／去年底召開的中央經濟工作會議提出“唱響中國經濟光明論”。最近，有國外媒體質疑：經濟能否“被唱響”？他們的邏輯是，多年來，中國經濟沒有因西方唱衰而崩潰，因此也無法靠“唱響”而繁榮。



我們當然不會簡單地認為，僅靠“唱響”就能解決中國經濟面臨的困難和挑戰。中國經濟幾十年來的持續發展，向來是實打實幹出來的，是一步一個腳印走出來的。但面對美西方一輪接一輪的輿論戰，面對外界對中國經濟缺乏全面瞭解和信心，面對復甦乏力的世界經濟亟需穩定之錨的現狀，我們大聲唱響中國經濟光明論非常必要，對全球發展也十分有利。



我們唱響中國經濟光明論，絕不是空喊口號，而是有事實支撐。遠的不說，就拿春節8天假期為例，全國國內旅遊出游4.74億人次，同比增長34.3%，較2019年同期增長19%。更值得一提的是，我國2024年春節檔電影票房高達80.16億元，總觀影人次1.63億，全面刷新了中國影史春節檔票房、場次、觀影人次紀錄。2024年中國電影市場目前已超越北美，成為全球單一市場票房冠軍。春節經濟“熱辣滾燙”，表面上是消費強勁增長，背後反映出的是中國經濟韌性強、潛力大、活力足。



但那些西方的“崩潰論者”，始終透過灰色濾鏡看待中國和中國經濟，基於對華認知偏差作出預判。多年來，西方媒體的中國經濟“崩潰論”不斷翻新，最新炒作的是“中國經濟見頂論”。《華爾街日報》中文網設立“中國經濟放緩”專欄，不到半年發表了160多篇文章，唱衰中國經濟。美國政府推波助瀾，歐洲一些國家的媒體，日本、韓國、印度等國媒體加入助陣，形成對華遏制打壓的輿論攻勢。針對他們干擾中國國際合作、誤導國際社會對中國經濟前景的預期、阻擋中國發展步伐的圖謀，我們必須響亮地發出自己的聲音，把中國經濟的真實情況告訴世界，讓國際投資者能基於事實作出理性抉擇。



2023年中國GDP增長5.2%。彭博社不得不承認：“這一數據令人印象深刻。”中國全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩。中國的人口紅利正向人才紅利轉化，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位。在最新全球創新指數中，中國位列第12名。中國已形成200多個成熟的產業集群，製造業規模連續14年居世界首位。世界銀行數據顯示，中國在全球製造業產值中占比達28.7%。中等收入群體超過4億人，未來十幾年將達8億人，近3億農業轉移人口正加快市民化進程，這將在住房、教育、醫療、養老等方面帶來巨大消費需求和強勁消費升級動能。



新冠疫情逐漸消退，但世界經濟復甦依然乏力。中國作為世界第二大經濟體，表現尤為重要。2012年到2021年，中國經濟總量占全球比重從11.3%提升至18%左右，對世界經濟增長的年平均貢獻率超過30%。中國經濟每增長1個百分點，將使其他經濟體生產水平平均提高0.3%。換言之，中國好，世界才能好。日前，國際貨幣基金組織上調了2024年中國經濟增長預期。高盛、瑞銀等國際金融機構也發布報告指出，2024年中國消費和服務業將延續疫情後的復甦趨勢。

