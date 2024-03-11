中評社北京3月11日電／今年的政府工作報告提出，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式。



為何要構建“房地產發展新模式”？



這是基於房地產市場供求關係發生重大變化所作出的戰略性轉變。



中國宏觀經濟研究院研究員劉琳說，理解房地產發展新模式的提出，要抓住兩個“基本點”：一是老百姓住房“有沒有”問題得到基本解決，人們對住房品質提出了更高要求；二是隨著新型城鎮化發展，住房需求在量上仍有較大發展空間，青年人、新市民的住房問題還需努力解決。



全國人大代表、58同城董事長兼CEO姚勁波說，實現住宅品質的提質升級，滿足人民群眾對美好居住生活的需要，顯然不能依托過去住房短缺時期追求速度和數量的“高周轉、高負債、高杠杆”粗放型房地產發展模式。



從2022年政府工作報告的“探索”，到今年政府工作報告的“加快構建”，構建房地產發展新模式的工作正在加速布局，相關基礎性制度步入建立完善的階段。



如何構建房地產發展新模式？



今年的政府工作報告要求，加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。



住房城鄉建設部部長倪虹此前表示，在體制機制上，要建立“人、房、地、錢”要素聯動的新機制，從要素資源科學配置入手，以人定房，以房定地、以房定錢，防止市場大起大落。要建立房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制，包括改革開發方式、融資方式、銷售方式，建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度。



同時，為一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求、促進金融與房地產良性循環，住房城鄉建設部、金融監管總局要求，按照城市房地產融資協調機制“應建盡建”原則，3月15日前，地級及以上城市要建立融資協調機制。

