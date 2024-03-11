以專利支撐中國製造由大向強

中評社北京3月11日電／華為日前宣布分別與亞馬遜、vivo簽訂專利交叉許可協議，解決了此前與亞馬遜在WiFi標準方面的專利爭議。合理的專利許可讓行業共享創新成果，日趨成熟的知識產權生態正支撐中國製造由大向強，為全球消費者提供更多優質產品和服務。



專利交叉許可有助於企業從單打獨鬥走向互利共贏。簡單說，專利交叉許可是擁有專利的雙方或多方互相允許對方使用自己的專利。近年來，越來越多的中國公司積極加入全球主流專利池，有的是權利人，有的是使用人。通常，大型廠商既是權利人也是使用人，相互之間往往採用專利交叉許可。在科技創新高速發展的今天，產業中的技術交叉性越來越強。因此，採用專利交叉許可不僅能降低專利使用成本，獲得更多技術資源，提升企業競爭力，也能降低侵權風險，促進行業創新。



華為與多家廠商簽署專利交叉許可，意味著其創新成果被普遍認可。一年多來，華為先後宣布與三星、OPPO、諾基亞、愛立信、小米、夏普、亞馬遜、vivo等行業主要廠商新簽或續簽專利交叉許可協議，涉及智能手機、車聯網、網絡、物聯網等多個領域；2023年，全球超過4.5億台5G手機獲得華為專利許可。這些都體現了以華為為代表的中國企業，在專利組合、創新成果和標準貢獻方面的價值日益凸顯。



先進科技創新企業才有相互專利交叉許可的基礎。信息與通信技術(ICT)領域是創新最為活躍的領域之一，但在20年前，這個領域高價值專利及主流標準的主要貢獻者中幾乎沒有中國企業參與。然而今非昔比，以5G為例，我國5G標準必要專利聲明量全球占比超過40%，華為的有效全球專利族數量占比排名全球第一位。這樣的成就靠的是持續的研發創新。比如華為，近10年累計投入研發費用超過9773億元人民幣，近年來將全年收入的20%以上投入研發，才有了今天在ICT領域的技術領先。



知識產權制度有助於形成產業的創新正循環。在專利交叉許可協議中，每一方都獲得另一方的專利許可，但最終由哪一方向另一方淨支付許可費，取決於雙方的專利價值和市場情況。這意味著企業的技術創新如果是高價值的，就能實現“投入—回報—再投入”的創新正循環。創新需要長期持續的巨額投入，如果沒有合理回報便難以為繼。我國知識產權市場化運營機制日趨成熟，將進一步提高中國專利在全球專利價值鏈上的占比，讓創新者兌現商業回報，從而提升產業的可持續創新能力，為全球消費者提供更多有競爭力的產品和服務。



創新無國界。以知識產權為支撐，中國製造已邁上新台階，還將實現新跨越。正在舉行的全國兩會聚焦新質生產力，這是當前經濟高質量發展的關鍵引擎，是讓創新起主導作用的先進生產力質態。發展新質生產力，要依靠科技創新，更要保護科技創新。衹有努力掌握更優的知識產權，結出更多的創新成果，加速中國製造轉型升級、彎道超車，才能激發出更多新質生產力。



來源：經濟日報 作者：黃鑫



