凌俊傑答中評：新質生產力 香港角色更重要

港區全國政協委員淩俊傑 中評社北京3月12日電（記者 林艷）港區全國政協委員、全國青聯委員、香港中華青年企業家協會創會主席、香港錫蘭集團董事長凌俊傑日前在兩會期間接受中評社記者採訪表示，香港作為雙循環的交叉節點，應該有比以前更重要的聯繫人角色要去扮演好。



凌俊傑表示，李強總理的報告，務實、具體，體現了本屆政府穩健、進取的工作作風。其中有很多詳實的數據讓其印象深刻。比如2023年國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，這個增速遠超美、法、德等西方主要經濟體。尤其是在美國對華的不友好、不確定政策下，取得這樣的成績，說明了中國經濟的韌性和潛力。再比如，可再生能源發電裝機規模歷史性超過火電，全年新增裝機超過全球一半，新能源汽車產銷量占全球比重超過60%，電車、鋰電池、太陽能電池2023年第一次出口額突破了1萬億，可以說清潔能源賽道已經必然屬於中國，這不僅是經濟、技術的勝利，更是中國政府完成減碳承諾，完成前所未有的減排任務的重要成就。



凌俊傑表示，這些數字對於香港來說很具體，香港現在正在推行運輸業車輛從油向電的更新換代，也能越來越多的看到內地品牌的新能源汽車在馬路上跑，還有很多的樓頂安裝了光伏裝置。他認為，香港能夠在新能源方面進步比較快，與內地新能源的優勢地位是分不開的，這次政府工作報告特別把包括新能源相關產業在內的新質生產力列為了2024年十大工作任務之首，對香港來說，代表著要好好考慮自己的定位，要盡量與內地保持步調一致，同時在出海、融資等方面，承接好內地新興企業的需求，這裡面有機會，當然也有挑戰。

凌俊傑指出，在改善營商環境方面，中央政府推出了一系列支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制。港商一直享受和外商同等的優惠待遇，是中國內地投資保護政策的受益者，香港在2023年，全世界的環境都充滿挑戰的情況下，仍然有3.2%的增長，人才的流入也很活躍。他表示，作為香港商界一分子，也很欣喜的看到黨和政府為我們商界出台的種種優惠措施，這是對商界最大的保護，最大的支持。

