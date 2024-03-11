李興魁答中評：湘台融合平台廣闊　前景光明

台灣省代表團全國人大代表、湖南省台聯副會長李興魁（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）十四屆全國人民代表大會二次會議5日至11日在北京舉行，台灣省代表團全國人大代表、湖南省台聯副會長李興魁在會議間隙接受了中評社記者的採訪，他表示，兩岸同胞的交流交往，兩岸同胞的心靈相親，是天然的，也是任何力量都無法阻擋的。而湖南省獨特的文化資源以及經濟發展的巨大潛力，也將為湘台交流合作、兩岸融合發展帶來廣闊平台和光明前景。



李興魁說，中華文化既是兩岸同胞的共同記憶，也是兩岸同胞的共同印記，兩岸同屬一個中國從文化上是抹不掉的。在推動兩岸文化交流方面，要更加創新思路，突出地方文化特質來打造兩岸文化交流品牌。



李興魁表示，湖南省台聯在全國台聯的支持下，自2018年兩岸婚姻家庭湖湘文化研習營活動創辦以來，相繼舉辦了“我跟大師學湘菜”、“我跟大師學湘綉”等活動，吸引了湖南省內外的眾多兩岸婚姻家庭參加，取得了非常好的效果。此項品牌活動在2023年還被國台辦授予兩岸交流重點項目，相關係列活動還將繼續推進。例如今年在原有的活動基礎上擬策劃“我跟大師學湘瓷”系列活動。



李興魁指出，其實島內同胞對於到大陸交流非常期待也非常感興趣，例如台聯繫統的台胞青年千人夏令營、和平小天使等品牌活動都有很高的關注度。大陸的青少年對台灣也非常感興趣，在條件成熟的情況下同樣可以組織大陸的青少年走進台灣、瞭解台灣。可以說，兩岸同胞的交流交往，兩岸同胞的心靈相親，是天然的，也是任何力量都無法阻擋的。



談到未來湘台兩地的融合發展，李興魁說，湖南與台灣有著很深的淵源，湖南在對台交流中有其自身的特色。在文化方面，除了前面提到的湘菜、湘綉、湘瓷文化，還可以立足湖南的革命文化來推動兩岸交流，相信這些元素都能夠喚起兩岸同胞的歷史記憶和思想共鳴。另外，隨著湖南經濟發展的後發趕上，以及湖南“三高四新”（三高即國家重要先進製造業高地、具有核心競爭力的科技創新高地和內陸地區改革開放高地）美好藍圖的推進，台灣同胞在湖南將會有很大的機遇，也有更寬闊的施展舞台。同時湖南在推動湘台融合發展方面也出台了一系列政策舉措，比如現在台灣同胞一落地湖南就可以辦理台灣居民居住證，進一步便利他們在湖南的生活、學習。所以總的來說，湘台在文化、經貿、人員方面的交流融合前景十分廣闊。