中評專訪：徐莉談香港競爭優勢 應自強奮起

港區全國人大代表、香港九龍社團聯會理事長徐莉（受訪者供圖） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）2024年全國兩會期間，港區全國人大代表、香港九龍社團聯會理事長徐莉接受中評社記者專訪，從兩地融合發展、香港航運中心走向、二十三條立法的必要性及發揮愛國愛港力量等方面，暢談了對香港提升競爭優勢的看法。



徐莉認為，疫後復常的香港，面對多方面的不同狀況。首先，港人北上消費蔚然成風，反映兩地融合的趨勢向好，香港應“內外兼修”，在爭取更便利的通關環境的同時，增強自身的吸引力。同時，香港應意識到，過去幾年國家在科技環保等多項領域取得長足進展，但香港停滯不前，現在應奮起直追。徐莉相信，縱然國際形勢發生變化，香港仍可在複雜環境中自強自信，背靠祖國，保持自身優勢，找到提升競爭力的方法。



徐莉強調，香港基本法第23條立法已在香港社會形成強大共識，相關立法不僅是香港特區的憲制責任，亦是民⼼所盼，萬眾期待。衹有⾼效、⾼質、盡速完成立法⼯作，築牢國家安全屏障，才能排除⼀切後顧之憂，集中精⼒拼經濟、惠民⽣，以⾼質量發展全面推動香港邁向由治及興。



徐莉在貨運及物流領域頗有建樹，在業內具領導地位。她積極推動香港及內地的教育發展並參與許多社區及公共服務。徐莉現為香港南海航空貨運(香港)有限公司董事長、九龍社團聯會理事長，並擔任懲教署社區參與助更生委員會主席、香港文化舞劇團主席等公職。同時，徐莉也是中華海外聯誼會理事、全國婦女聯合會特邀代表。



兩地融合 香港可內外兼修



徐莉在今年兩會提出三項建議，都與兩地交流有關：一是繼續跟進《關於提升內地旅客訪港免稅購物額的建議》，二是《關於進一步便利旅客赴港通關措施的建議》，三是《關於推動大灣區銀髮經濟產業的建議》。



徐莉說，去年兩會提出的兩項建議——關於提升內地旅客訪港免稅購物額、進一步增加定向港澳選拔公務員職位名額和種類的建議，都獲得了國家相關部委的積極回應及落實部分建議。“今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施五周年，期望通過一系列建議，幫助香港發展經濟，改善民生，保持競爭優勢，發揮好愛國愛港力量‘基本盤、核心層、支撐牆、主力軍’的作用，使得香港能更積極融入國家發展大局，令香港更好的發揮‘一國兩制’下背靠祖國、聯通世界的優勢，推動粵港澳大灣區高質量發展。”