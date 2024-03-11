網評：多一些和博物館的深度接觸

中評社北京3月11日電／3月5日下午，習近平總書記參加江蘇代表團審議時叮囑廣大文物工作者：“要把博物館事業搞好。博物館建設要更完善、更成體系，同時發揮好博物館的教育功能。”



方寸之間覽千年。博物館是連接過去、現在、未來的橋梁。近年來，博物館成為各地最熱門的文化場所之一，參觀博物館已成為人們的一種生活方式，豐富著人們的精神文化生活。漫步博物館，如同進入了時光隧道，走進了歷史的長河，不經意間會產生一種不易察覺的奇妙共振。回望過去一年，三星堆博物館新館開館，良渚古城及水利系統遺址考古取得新突破，南海西北陸坡沉船遺址等水下考古取得新成果……每一件文物都閃爍著歷史的光芒，是對古人想象力、創造力和創新精神的見證，我們目之所及、皆是驚嘆。



觀今宜鑒古，無古不成今。博物館對傳承弘揚中華優秀傳統文化，堅定文化自信，增進文明交流互鑒有重要意義。2022年，全國博物館總數達6565家，排名全球前列，90%以上的博物館免費開放。一場場沉浸式主題展，利用虛擬現實、全息影像、3D互動等高新技術，打造智能互動體驗展；掃描每件展品對應的二維碼即可“雲”聽講解……各地博物館使用文物數字化技術，用現代科技帶動文物“活起來”，讓文物“說話”，激發觀眾對文物和歷史的興趣，讓蘊藏的精神鮮活起來，獲得高度的歷史自信。透過一件件精美文物，人們更加珍視文脈的賡續綿延，讓“我們是誰，我們從哪裡來”的答案更加清晰。



值得一提的是，近年來，不少年輕人踴躍打卡紅色博物館。我國紅色資源豐富，遍布大江南北。據統計，全國革命博物館、紀念館有1600餘家。全國登記的不可移動革命文物達3.6萬處、國有館藏可移動革命文物超過100萬件（套）。這些紅色文物，在戰火紛飛中保留下來，作為特殊的歷史積澱，向今天的人們述說著不凡的歲月。從黨的一大會址到黨的各個重要革命根據地，從北大紅樓到武漢“二七”革命紀念館，從段煥競、李珊夫婦的兩張“七大代表證”到河北冉莊地道戰紀念館中當年民兵們自制的一門榆木大炮……年輕人在接受革命精神洗禮的過程中，重溫當年的一次次艱難求索，是一種親歷、一種觸摸，更是一種交融、一種對話，汲取源源不斷的精神力量。

