網評：讓群眾過上更好的日子

中評社北京3月11日電／悠悠萬事，民生為大。堅持在發展中保障和改善民生，不斷實現人民對美好生活的向往，是一項長期工作。



“切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。”日前，政府工作報告在介紹今年政府工作任務時，明確提出要“堅持以人民為中心的發展思想，履行好保基本、兜底線職責，採取更多惠民生、暖民心舉措”。聚焦群眾關切，精準施策、綜合發力，方能不斷增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。



過去一年，民生保障的成色十足。城鎮新增就業1244萬人；居民消費價格上漲0.2%；居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小；提高“一老一小”個人所得稅專項附加扣除標準，6600多萬納稅人受益；加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭……一系列想人民之所想、行人民之所囑的舉措，把發展成果轉化為了老百姓的生活品質。在多重困難挑戰交織叠加背景下，著力抓好民生保障、推進社會事業發展，取得的成績難能可貴、殊為不易。



持續保障和改善民生，重點工作務必清晰。就業事關千家萬戶的生計，是最基本的民生。今年，突出就業優先導向，多措並舉穩就業促增長，依舊是重要方面。特別是要加大促就業專項政策力度，加強對就業容量大的行業企業支持，強化促進青年就業政策舉措。不斷促進高質量充分就業，使人人都有通過勤奮勞動實現自身發展的機會，托舉起群眾穩穩的幸福。



社會保障體系是人民生活的安全網和社會運行的穩定器。政府工作報告提出，加強社會保障和服務。城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，繼續提高退休人員基本養老金，多渠道增加托育服務供給，加大農村養老服務補短板力度……從實際出發，從短板著手，從需求入手，切實把民生兜底保障安全網織密扎牢，讓保障更加精準、更有溫度，現代化建設成果就能更多更公平惠及廣大群眾。

