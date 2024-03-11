正副機師同時睡著　印尼航班“無人駕駛”

（來源：法新社） 中評社北京3月11日電／據大公報報導，印尼巴迪航空（Batik Air）兩名飛行員，上月在飛行途中竟同時睡著近半小時，其間飛機偏離原定飛行軌道。印尼交通運輸部9日表示，將就此事對該飛機所屬的航空公司展開調查。



印尼國家運輸安全委員會（KNKT）的初步報告稱，1月25日，巴迪航空一架從蘇拉威西飛往雅加達的航班上，正機師和副機師在飛行途中同時睡著了約28分鐘，導致飛機偏離預定航線，直到正機師醒後才修正。這架飛機當時載有153名乘客和4名空服員，在2小時35分鐘的飛行後安然著陸。



報告稱，在起飛約半小時後，正機師向副機師請求休息一段時間，副機師同意並接過飛機操控權，然而副機長在接管飛機期間也無意中睡著了。雅加達的區域控制中心一度沒有收到飛機的任何回復。據稱，副機師有一對剛滿一個月的雙胞胎寶寶，他的妻子負責照料，而他在家裡幫忙，沒有充分休息。



兩名涉事飛行員均是印尼人，分別為32歲和28歲，目前已被暫時停職。KNKT將此定性為“嚴重”事件，敦促巴迪航空定期進行駕駛艙檢查，並確保機師和機組人員在飛行前得到充分休息。巴迪航空9日表示，該公司“按照充分的休息政策運營”，並“致力於實施所有安全建議”。