﻿日本糖果驗出放射性物質　韓緊急叫停進口

韓國首爾民眾去年11月舉行集會，要求日本停止將福島核污水排海。（來源：美聯社） 中評社北京3月11日電／據大公報報導，日本出口食品再現輻射污染問題。韓國食品安全機構8日表示，在計劃進口到韓國的日本糖果產品中，檢測到了少量放射性物質銫，促使進口商取消了進口計劃。韓方稱，去年在計劃進口的日本產品中，四次檢驗出放射性物質銫，發現後均叫停進口。



韓國食品藥品安全部稱，在對進口產品進行的放射性檢測中，在日本靜岡縣生產的一種糖果中檢測出了每千克1貝可的銫。有關進口商原本打算進口122公斤該類糖果產品，但檢測報告出來後，促使該公司取消了進口計劃。



據韓國食品藥品安全部稱，在去年計劃進口的日本產品中，曾4次發現了放射性核素銫的痕跡，每次發現都令相關進口計劃被取消。貝可（貝可勒爾）是放射性活度的國際單位，指每秒鐘發生衰變的原子核數量。在韓國，即使在食品中檢測到的放射性水平低於每千克100貝可的安全閾值，有關部門也會要求進口商，對其他放射性核素進行進一步測試。



根據日本農林水產省今年1月份公布的數據，韓國是日本農產品和食品第五大出口目的地，2023年韓國從日本進口的相關產品約價值761億日圓（約40.4億港元）。



日轉向東南亞歐洲出口扇貝



不顧國內外反對，日本在去年8月啟動福島核污水排海計劃，中國出台日本海產品進口禁令，對日本水產品出口造成重大打擊。日本農林水產省4日公布的1月農林水產品及食品出口數據顯示，由於中國持續暫停進口日本水產品，日本對華水產品出口同期減少了70.4%。

