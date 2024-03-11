加密幣頂級大會　明年移師香港

（來源：大公報） 中評社北京3月11日電／據大公報報導，香港爭取國際旗艦活動再下一城！香港旅遊發展局昨日表示，成功爭取全球最具資歷、最具認受性的加密貨幣暨Web3活動“Consensus”大會，明年二月移師香港，是該項業界盛事五年來首度在美國以外地方全面舉行，預計吸引8000人參與，包括6000名來自全球各地的會展旅客。



主辦單位CoinDesk主席Foster Wright表示，“香港在營商環境、發展機遇方面具備堅實基礎，絕對是Consensus大會擴展全球舞台的最佳地點。”投資推廣署表示，大會落戶香港反映香港的國際地位備受認同。有立法會議員表示，香港有著“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，隨著維護國家安全法律的完善，社會更加穩定，相信未來會有更多國際大型活動來港舉辦，充分體現香港的國際化特色和魅力。＼大公報記者 鐘佩欣



自2015年起舉辦的Consensus大會，由區塊鏈媒體CoinDesk舉辦，每年都吸引行業領導者、開發者、KOL、政府官員、藝術家等參與。



“Consensus香港大會2025”將於明年2月19日至21日舉行，旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，Consensus大會選擇香港作為衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站，印證全球對香港的信心，會議亦有助推動經濟和產業發展。



香港在Web3領域備受認同



CoinDesk主席Foster Wright表示，亞洲是全球Web3發展的主要增長動力來源。作為世界級會議，Consensus香港大會將繼續匯聚加密貨幣、區塊鏈及Web3的各方持份者參與，共同開創商機。



投資推廣署財經金融及金融科技總裁梁瀚璟表示，香港正在急促發展Web3領域，大會決定選址香港，反映香港在Web3領域的發展和國際領先地位備受認同，能吸引企業家、人才和資金參與。

