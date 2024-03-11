公營醫療研加費　不限於急症室

公營醫療收費調整初步方案將於年內推出，範圍不限於急症室收費。（來源：大公報） 中評社北京3月11日電／據大公報報導，本港面對人口老化和醫療資源短缺，政府正在研究調整公營醫院服務收費。醫務衛生局局長盧寵茂昨日表示，將於今年內提出初步方案，有關調整不限於急症室收費。醫院管理局主席範鴻齡表示，醫管局上年度藥物開支超過124億元，會檢討配藥制度及收費，包括藥量由每次派發16星期，改為只派發四星期，病人可於之後覆配。



有關注病人權益組織認為，藥費有檢討空間，但調整配藥時間，必須考慮長期病患者需要和醫療負荷壓力。＼大公報記者 賴振雄



公立醫院急症室收費自2017年調整至180元水平後，七年來無增加，醫管局上年度藥物開支逾124億元，占總開支的一成，也為庫房帶來沉重負擔。



團體關注患者需要和醫護壓力



盧寵茂昨日在一個電視節目表示，今年內提出公營醫療服務收費調整的初步方案，有關調整並不限於急症室收費，範圍涵蓋整體公共醫療服務收費，以達至重新分配資源，進一步幫助綜援網外的弱勢社群及長期病患、重病者如癌症病人等。



盧寵茂指出，醫管局數據顯示，使用昂貴藥物的病人，每年約花費5000元買藥，當中5%每年更要斥資14萬至30萬元，部分人可能原本是小康之家，但遇上大病出現財政困難，“（病人）在小病時，能夠付出少許，我們幫助大病的病人，（就可以）避免他們（因重病的龐大醫療開支）‘因病致貧’。”



盧寵茂強調，檢討及調整收費前，會考慮醫療成本、資源運用優次、弱勢社群的照顧、社會接受程度和市民負擔能力。

