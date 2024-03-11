徐巧芯爆唐鳳的數位部藏綠網軍　看到熟面孔

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／“數位發展部”部長唐鳳近期遭逼退，中國國民黨“立委”徐巧芯10日更爆驚內幕說，有許多綠營的側翼和網軍，蟄伏在“數位發展部”的約聘人員當中。她更用自身當例子指出，她看到有幾個人，每天都在臉書上罵她，那都是所謂的“公務人員”，她都知道是誰！



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯10日在中天節目《週末大爆卦》中表示，現在不論藍綠都對“數位發展部”部長唐鳳有許多的批評，唐鳳講AI，但台灣的AI法規通過多少？徐更指出，台灣還是這麼多詐騙案沒解決。去跟人家介紹台灣多厲害，結果回到台灣發現做得很爛，是做心酸的嗎？



徐巧芯更說，數發部的員工員額有600人，其中有300人屬於約聘人員。徐質疑“為什麼能招這麼多約聘的進來？這三百個人都在幹嘛”？徐巧芯更分享自身例子說明，“我看到有幾個人，都在臉書上每天罵我，那都是所謂的‘公務人員’，我都知道是誰”。他們過去是民進黨的一些黨工和激進的支持者，現在都在數位部工作。“我只是沒把他們的名字講出來，不代表我不知道這些人在數發部上班”。



徐巧芯批評，數發部裡面還有很多，是不是該叫做網軍、側翼？全部都蟄伏在約聘人員裡面，“這就是讓大家感到最生氣的地方”。徐最後強調，大家感受不到數發部該做的事，這才是唐鳳最大的問題！