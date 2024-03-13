香港智庫聯席研討兩岸關係重大變化

與會學者合影，從左至右：中評智庫基金會執行長羅祥喜，中評智庫基金會董事長郭偉峰，香港中觀研究所所長劉瀾昌，香港亞太戰略安全研究所所長李風，中美交流基金會政策顧問李劍諸，中評智庫基金會研究部主任束沐，香港亞太戰略安全研究所研究員楊明勳。（中評社圖片） 中評社香港3月13日電（記者 郁光南）香港亞太戰略安全研究所與中評智庫基金會於3月8日在香港舉辦論壇，主題是“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”，與會者結合全國兩會傳遞出來的涉台政策意涵，圍繞台灣大選結果對台海形勢影響、金廈海域“2·14”事件、新形勢下兩岸關係中的“美國因素”、大陸“全國兩會”涉台政治信息等議題進行分析解讀，並對5·20後兩岸關係走向提出研判與建議。



論壇由香港亞太戰略安全研究所所長李風主持，中評智庫基金會董事長郭偉峰、香港中觀研究所所長劉瀾昌，中美交流基金會政策顧問李劍諸，中評智庫基金會執行長羅祥喜、研究部主任束沐，香港亞太戰略安全研究所研究員楊明勳參加論壇並發言。



與會學者普遍認為，民進黨繼續執政意味著台海將面臨更為險峻的形勢，島內政黨政治和民意生態發生的新變化，中美關係持續對抗尚未“見底”，美國對台灣政局干涉加深，這些因素都有可能催化兩岸關係風險；大陸對台總體方略中，“和平統一”與“武力解決”構成了一體兩面的辯證關係，回到一個中國原則，和平統一將具有廣闊空間；反之，“急獨”盡頭就是急統，未來大陸將更加堅定地打擊“台獨”、促進統一。

