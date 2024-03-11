學者建議改革中常會　打造內造民主國民黨

由9位學者組成的“開放政黨實驗室”發表聲明，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，呼籲國民黨應在新一屆中常會進一步推動組改。(照:開放政黨實驗室臉書粉專) 中評社台北3月11日電／中國國民黨主席朱立倫裁併深藍軍系黃復興黨部，由台灣大學政治系教授左正東等9名學者組成的開放政黨實驗室表示，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，但衹有衹有改組黃復興黨部是不夠的！他們提出建議，國民黨應在新一屆中常會，進一步推動組改，將縣市長和“國會”領袖納為當然中常委，把各級民代都列為當然黨代表，讓具民意基礎的縣市長和“立委”參與黨的決策機制，打造內造民主的國民黨。



中國國民黨黃復興黨部創立於1956年，正式名稱為“國軍”退除役人員黨部，又稱榮民黨部，是國民黨內目前唯一的特種黨部，“黃復興”為其代號，寓意為“炎黃子孫，復興中華”，在全台18個縣市共設有20個支部。黃復興黨部現有黨員8萬多人，占黨員比率近四分之一，高峰時曾有黨員逾二十萬人，是國民黨內最忠誠的部分。近十幾年最有名的代表人物為許歷農等，而新黨通常被視為與黃復興黨部的關係更有深厚淵源。



開放政黨實驗室11日在社群網站發表聲明指出，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，廢除特種黨部，讓地方黨部整合退伍軍人黨員和一般民眾黨員，有助於拉近世代間、不同團體間的距離，降低黨內民主過程中，不同世代和不同團體間的對立，這是國民黨組織結構向支持者結構靠攏的第一步。



聲明中表示，上周六的中常委投票提醒大家，國民黨距離內造民主相當遙遠。中常委參選人數低於應選人數，顯示國民黨的最高權力機構，不具備實質權力，又肩負募款責任，自然吸引力有限。更令人憂心者，是此次獲選成員的社會民意基礎相當薄弱。27位當選人中，“立委”衹有一位，民選公職衹有8位，三分之一不到，比上屆還少。相對而言，上屆中常委有10位民選公職，包含7位“立委”，以內造化為標準，本屆中常委比上屆還要退步。



開放政黨實驗室指出，國民黨兩年前曾提出中常會改革方案，包括選任中常委由29席減少到15席，將全國分為若干選區，由黨代表從中央委員中，採無記名單記投票，各選區應選名額每2人應有1人具現任民選公職身分；黨主席指定的中常委名額，從6人至11人，改訂為10人。兩年前的改革案，有多少適用於這次中常委選舉？未來黨中央要如何補強中常會組成和民選公職間的落差？期待能繼續努力。

