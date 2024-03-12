中評現場：人大代表對話外媒 熱議台灣問題

10日晚上，北京梅地亞中心舉行了十四屆全國人大代表與境外媒體記者對話會，江蘇省代表團代表李義虎參加（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月12日電（記者 李子寧）十四屆全國人民代表大會二次會議5日至11日在北京舉行。10日晚上，北京梅地亞中心舉行了十四屆全國人大代表與境外媒體記者對話會，江蘇省代表團代表李義虎參加，介紹人民代表大會制度及中國外交政策的相關情況，並就境外媒體提出的有關兩岸關係、經貿合作、全球氣候變化等問題進行了回答。



李義虎首先向在場境外媒體記者介紹了人民代表大會制度，他表示，人民代表大會制度是具有中國特色且運行非常良好的一套政治制度，從國家主席、國家軍委主席再到國務院、最高人民法院、最高人民檢察院以及國家檢察委員會的主要領導都由全國人民代表大會選舉產生。可以說中國經濟取得的巨大成就，中國社會發展取得的巨大進步，都與中國這一套政治制度有著密切的關係。特別是自黨的十八大以來，通過貫徹落實習近平法治思想和習近平總書記關於全國人民代表大會制度的重要論述，可以說全國人民代表大會制度又獲得了新的活力。



李義虎還就中國的外交政策進行了簡要概括，他表示，中國奉行獨立自主的外交政策，堅定走和平發展的道路。中國還是世界上唯一把走和平發展道路寫入本國憲法的國家。中國主張與各國及各國際組織進行友好合作，在各種場合也一直重申中國外交政策的基本立場。此外，當前世界正處於地緣政治風險政治上升，逆全球化傾向加劇的百年變局之中，但和平與發展仍是國際關係的主題，在這樣的一個大背景下，中國仍將高舉和平發展、合作共贏的旗幟，用中國的發展成就來為世界的和平與發展做出應有的貢獻。



在回答記者有關台灣問題的提問時，李義虎指出，按照中華人民共和國憲法，台灣是中國的一部分，是中國不可分割的領土，完成國家統一大業也是憲法賦予我們的使命和任務。



李義虎表示，從國際社會角度來看，全球有180多個國家跟中華人民共和國建立外交關係，它們與中國建立外交關係的公報中都有關於承認“一個中國”原則和承認台灣是中國一部分的承諾。所以總體上講，國際社會“一個中國”的格局還是比較穩定的。