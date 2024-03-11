民眾黨猛攻NCC　提案設鏡電視弊案調查小組

民眾黨團在議場前召開記者會，痛批NCC擺爛護航。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北3月11日電／“立法院”交通委員會今日邀通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥業務報告及備詢，民眾黨“立法院”黨團先在議場前召開記者會，痛批陳耀祥嚴重藐視“國會”，NCC書面報告敷衍又擺爛，他們會提案退回報告。此外鏡電視申設、定頻過程疑雲重重的，也將提案成立“鏡電視申設及後續弊案爭議”調閱專案小組，履行“立法委員”監督之職責。



綜合台媒報導，民眾黨團今日上午在議場前開記者會，民眾黨“立委”林國成說，NCC成立至今，為財團政黨做打手，交通委員會今邀請NCC報告，但是報告內容答非所問，並非所有“立委”要瞭解的業務報告，近萬字內容“完全照抄”去年的報告，因此其一提案是退回報告案。另外NCC罄竹難書、黑幕重重，因此也提調查小組、調閱小組，授權“立委”依法有據行使調閱小組權利。



民眾黨團總召黃國昌說，過去幾年可以說民進黨主政下，政治黑手如何深入NCC，事前到事後荒腔走板、護航包庇，鏡電視拿到執照前可以大辣辣說執照發放是蔡英文旨意，淪為21世紀民主法治最大笑話，連鏡電視董事都看不下去，就連承諾NCC的事都未做到。



黃國昌表示，鏡電視換掉三董一監後，裝作什麼事都沒發生，順利完成負責人變更，違反營運承諾，NCC卻只給警告一支，從這些弊案看得出來，民進黨黑手伸到NCC內，建立順我者昌、逆我者亡，在台灣媒體界建立恐怖新威權主義文化。

