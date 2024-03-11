黑龍江專項整治老舊小區改造腐敗和作風問題

近日，黑龍江省牡丹江市紀委監委聯合市住建局深入東安區林機小區，向居民、社區工作人員等瞭解老舊小區改造工作情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，美觀大方的外立面、整潔平坦的瀝青路、造型別致的休閑涼亭、安全實用的健身器材……走進黑龍江省牡丹江市林口縣煙廠小區，一派清新映入眼簾。



“現在小區專門安了充電樁、建了電動自行車停車棚，安全方便，我們再也不用扯‘蜘蛛網’提心吊膽地充電了。”剛把電動自行車推進車棚，正準備充電的小區居民吳大姐滿臉喜悅地對回訪的林口縣紀檢監察幹部說，“改造確實改到我們的心坎上了。”



曾經，小區內空中“飛線”交織、外墻墻磚脫落、樓梯扶手銹蝕、路面老化破損、車輛亂停亂放……“下水管道堵的堵，破的破，簡單的上水、下水都沒法正常用。”吳大姐說。如今，改造後的小區華麗變裝，成了“幸福院”。



在全省城鎮老舊小區改造腐敗和作風問題專項整治中，牡丹江市紀檢監察機關精準監督，推動解決居民反饋意見780餘件次，有力推進城鎮老舊小區改造廉潔高效開展。



城鎮老舊小區改造是惠及千家萬戶的重大民生工程，也是提升人民群眾生活品質的民心工程，直接關係人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。黑龍江省紀檢監察機關聚焦民之所盼，在全省開展城鎮老舊小區改造腐敗和作風問題專項整治，緊盯群眾普遍關注、反映強烈、反復出現的問題強化監督，推動深化治理，以正風肅紀反腐的實際成效取信於民。



聚焦群眾關心關切 推動解決“鬧心事”“煩心事”



城鎮老舊小區改造涉及項目多，投資規模大，廉政風險相對較高，極易滋生腐敗問題。



為確保城鎮老舊小區改造工程廉潔高效，提升群眾獲得感幸福感，經過深入調研，去年2月起，黑龍江省紀委監委立足紀檢監察機關職能職責，把監督保障城鎮老舊小區改造納入重點監督事項，在全省範圍內牽頭開展了城鎮老舊小區改造腐敗和作風問題專項整治，集中時間、整合力量，從嚴糾治城鎮老舊小區改造中的腐敗問題、責任問題、作風問題。

