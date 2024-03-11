柯建銘批藍委素質30年最差　傅崐萁轟七大患

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前表示，中國國民黨“立委”素質之差30年僅見，喊話國民黨主席朱立倫應管好國民黨團。柯今再建議國民黨辦第二次集訓，否則繼續惡化只會走向歷史的焚化爐。對此，對此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁回擊，“國之將亡，必有七患；毀憲亂政，莫此為甚”。傅批柯建銘，要講敗壞國家、債留曾孫、踐踏人民、毀憲亂政，“孰能超越民進黨及柯總召呢”？



傅崐萁表示，民進黨執政八年，倒行逆施，人民無所適從，除了掌握行政資源以外，“立法院”過去一黨獨大，各種不符合民意及國家利益的法律，皆一意孤行地透過人數優勢強硬通過，視人民為草芥，置社稷於不顧。



傅崐萁指出，“墨子曰：國之將亡，必有七患”。意思是當國家出現七種災患的時候，便到了存亡危急的關頭。



一、“國防”引戰之患：日前“金廈撞船”事件，民進黨刻意操作成兩岸對立、抗中製造惡意螺旋不斷上升，面臨戰爭危機徒增“國防”隱患。主管機關傲慢自大，除了擅自更改專案報告的名稱，備詢時更是強辭奪理，蠻橫跋扈。



二、外交敵鄰之患：民進黨執政期間，“外交部”被戲稱為“斷交部”，八年任內斷交十國，平均一年超過一個“友邦”與“中華民國”斷交。其中被蔡政府引以為豪的台美關係史上最好，更是彌天大謊，敵鄰親遠更是當今世界外交政策最無知無腦的政權。



三、財政國虛之患：八年時間屢次動用特別預算，以柯建銘為首的民進黨“立法院”詐騙集團無視國家財政紀律，淪為掏空“中華民國”的第一共犯，眼裡除了自己的權力與地位，不見造福國家社稷之心、愛護黎民百姓之情！更是舉重債留曾孫！

