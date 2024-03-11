著力懲治群眾身邊蠅貪蟻腐

3月5日，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希來到他所在的福建代表團，同代表們一起審議政府工作報告。（來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀檢監察工作是人心工作、群眾工作，必須牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民。出席今年全國兩會的省（自治區、直轄市）紀委書記、監委主任表示，要從解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題入手，深入整治群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，推動全面從嚴治黨不斷向基層延伸，使中國式現代化建設成果真正惠及人民。



“要把解決群眾反映強烈問題與監督保障首都功能提升統一起來、貫穿紀檢監察各項工作中，立足職能職責解民憂、紓民怨、暖民心。”全國人大代表，北京市紀委書記、監委主任陳健表示，要抓住重點領域、關鍵環節，瞄准教育、就業、醫療、鄉村振興等直接關係民生福祉的領域，聚焦惠民資金、集體“三資”、工程項目等廉潔風險集中的環節，加大對貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、吃拿卡要，特別是涉地涉建等腐敗問題的查處力度，推動系統治理、強化監管。立足首都超大城市治理，健全基層監督體系，優化基層紀檢監察機構設置，制定市區鄉村四級紀檢監察組織權責清單，推動加大基層監督辦案力度，著力發揮巡視巡察“利劍”作用和審計“尖兵”作用，持續織密織牢基層監督網絡。



全國人大代表，海南省紀委書記、監委主任陳國猛介紹，海南省紀檢監察機關堅持把整治群眾身邊腐敗和作風問題作為推動全面從嚴治黨向基層延伸的有效路徑，2023年嚴肅查處民生領域群眾反映強烈的腐敗和作風問題803起，給予黨紀政務處分685人。實施護航鄉村振興專項行動，嚴肅查處騙取套取、貪污侵占惠農資金等問題。推進掃黑除惡“打傘破網”常態化、機制化，持續強化震懾。緊盯群眾反映強烈的形式主義、官僚主義問題，深入開展基層幹部“不擔當、不作為”問題專項檢視整改。



“今年，我們將優化基層紀檢監察機構設置，推進紀檢監察協作區建設，統籌用好縣鄉監督力量，促進基層紀檢監察組織與村（居）務監督委員會有效銜接。建好用好基層公權力大數據監督平台，增強監督合力，推動監督制度優勢更好轉化為治理效能。”陳國猛說。



“基層腐敗和作風問題直接影響群眾獲得感幸福感安全感，直接影響黨的執政基礎和國家長治久安。要從解決群眾最關切的現實需要、最反感的作風問題、最痛恨的腐敗現象入手，上下貫通、系統發力懲治‘蠅貪蟻腐’，持續推動正風肅紀反腐向基層延伸、向群眾身邊延伸。”全國人大代表，河北省紀委書記、監委主任劉昌林告訴記者，河北省紀檢監察機關持續開展以清查“不解決問題的會議、無實質內容的文件、不切實際的要求、走過場的調研”為主要內容的整治行動，持續糾治“指尖上的形式主義”、鄉村“表單賬牌”過多過濫等問題，切實推進基層幹部作風轉變。

