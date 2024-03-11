藍白委聯手痛批NCC　陳耀祥猛插話回嗆

NCC主委陳耀祥接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥主導多項爭議事件，包括不予中天電視台換照、鏡電視上架案、三立違法入股中嘉案等。陳耀祥11日赴“立法院”備詢，中國國民黨、台灣民眾黨“立委”質詢時車輪戰連番批評陳諸多不當，導致NCC受到台灣社會莫大質疑，但陳耀祥任期只到7月31日，且不再續任，“待退老兵”頻頻插話，與藍白委唇槍舌戰，火藥味濃。



“立法院”交通委員會11日邀請NCC主委陳耀祥列席報告業務概況、就“廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況”進行專題報告，並備質詢。



國民黨“立委”葉元之質詢時，拿NCC不予中天電視台換照一事質疑，當初關中天原因有二，一是受民眾檢舉很多，難道動員檢舉就可以成為NCC關電視台的標準？二是裁罰很多，違規26件，但有10多件NCC卻敗訴⋯⋯。



葉元之話還沒說完，陳耀祥直接插話說，沒有，總共裁處26個案件，有14件勝訴或確定，中天真正勝訴確定衹有2件，10個案件還在審理。葉元之多次制止陳耀祥發言說下去，陳也不聽。



民眾黨“立委”林國成說，陳耀祥當獲得社會尊重，當NCC主委卻不是個受人尊重的好主委，為何產生這麼大的變化與落差？陳耀祥回應，因為多元社會本就有不同聲音。林說，學者風範不能當官就換腦袋，NCC受社會這麼大的質疑，就是因為反差太大。陳也反駁說，一個案子不是主委就能決定的，有相關委員會議⋯⋯。

