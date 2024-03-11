春季策略會陸續召開　券商看好新興行業

1月31日，交易員在美國紐約證券交易所交易大廳工作。（來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據經濟參考報報導，近段時間，廣發證券、開源證券、民生證券等多家券商機構春季策略會陸續召開。與此同時，還有多家機構發布了對未來一段時間內市場策略的觀察和判斷。



在機構人士看來，2024年我國經濟存在多項內生韌性，短期來看正處於一輪微觀風險偏好修復的過程中，中長期來看，新興產業的快速增長將成為產業邏輯變化的核心動力。從主題投資來看，具備高股息特徵的低波紅利標的，以及清潔能源、AI和衛星等新興產業領域中或孕育著投資機會。



宏觀政策加碼穩增長



展望2024年宏觀經濟形勢，開源證券宏觀經濟首席分析師何寧表示，2024年繼續看好中國經濟復甦。在其看來，除了政策加碼穩增長之外，2024年經濟還存在多項內生韌性：一方面，看好汽車、消費電子半導體、紡服；預計補庫周期有望支撐製造業投資維持中高速增長。另一方面，“消費新時代”的內生動能正在積聚。受益於收入分配向居民傾斜和地產擠出效應下滑，消費改善的主要增量來自服務消費。與此同時，出口與出海具有可持續性。出口方面，預計生產類機械保持韌性，出口同比前低後高。出海方面，電力設備、機械、汽車、醫藥、通信、電子、輕工製造等行業出海潛力或較大。



廣發證券首席經濟學家郭磊認為，當前正處於一輪微觀風險偏好修復的過程中，春節期間居民活動和服務業數據超預期、1月我國信貸及社融維持著比較穩定的狀態，以及經濟主管部門、金融監管部門不斷釋放穩定金融市場風險偏好的信號，多重力量叠加推動了春節後金融市場出現風險偏好再度修復。“去年底中央經濟工作會議提出‘有效需求不足’和‘社會預期偏弱’等挑戰，如果從這一角度去理解本輪穩定市場信心的政策紅利的話，可能還沒有結束。”



而從中國經濟發展模式正在發生的變化看，郭磊表示，中長期我國經濟總量的彈性可能會有所收斂，但結構彈性會擴大。很多新興產業仍然處在快速增長的過程中，未來大量的新增資源及政策紅利都會流向戰略新興產業和未來產業，這也會對整個產業邏輯帶來非常深刻的影響，對債券及股票市場同樣會帶來深刻影響。

