從“新三樣”到“未來產業”，如何向未來？

2月22日，在哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司汽輪發電智能叠片間，工作人員在觀察智能設備運行情況。（來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據新華社報導，當人們還在為科幻片中充滿未來感的“硬核”科技驚嘆時，“未來”已悄然走來。



5日提請審議的政府工作報告提出，積極培育新興產業和未來產業。制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。



相較於耳熟能詳的“新三樣”等戰略性新興產業，未來產業雖然聽起來陌生，但作為新質生產力最活躍的先導力量，它是用“明天”的技術鍛造“後天”的產業。



代表委員們對此有著廣泛共識。



撫今追昔，過去的戰略性新興產業，也是當時的“未來產業”。



曾經，服裝、家具、家電等“老三樣”走俏海外；如今，代表高科技、高附加值、綠色經濟的“新三樣”產品出口超萬億元，增長近30%。曾經，我國傳統燃油車產業探索“以市場換技術”；如今，我國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%。



自2010年國務院發布《關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》以來，十多年間，我國戰略性新興產業增加值占GDP比重從“十三五”初期的8%左右，提高到“十四五”中期超過13%。



以“新三樣”為代表的戰略性新興產業“彎道超車”，是因為把握住了當時的“未來”。發展未來產業，就是為繼續競逐“未來”。

