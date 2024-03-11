日本民調顯示岸田內閣支持率降至20.1%

2023年9月13日，日本首相岸田文雄在東京的首相官邸召開新聞發布會。（來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據央視新聞援引日本共同社當地時間3月10日報導，該機構進行的最新民調結果顯示，岸田內閣的支持率為20.1%，較該機構上個月民調結果下降4.4%；岸田內閣不支持率為64.4%，較上個月民調結果上升5.5%。



此外，民調結果顯示，自民黨支持率為24.5%，較該機構去年12月的相關民調結果下降1.5%。



（來源：央視新聞）