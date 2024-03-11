韓國醫屆罷工已超半月　政府為何如此強硬？

（來源：新華社） 中評社北京3月11日電／據第一財經報導，在韓國，醫療界與政府的博弈已半月有餘，且仍未出現緩和跡象。



韓國保健福祉部的最新數據顯示，截至7日上午11點，韓國全國100家主要實習醫院已有1.1985萬名實習住院醫師停工缺勤，占這些醫院實習住院醫師總數的92.9%。在韓國，實習住院醫生總數為1.3萬多人，其中95%就職於上述百家醫院。



2月初，韓國政府出台全面改革地方醫療和基礎醫療的一攬子計劃。韓國政府計劃未來4年間投入超過10萬億韓元（約合541.6億元人民幣）的健康保險財政。其中，韓國保健福祉部和教育部表示，將從2025學年度高考開始擴招醫學院新生，規模從當前的每年3058人增至5058人，增幅約為65%。



據新華社報導，這項擴招計劃公布後隨即遭到醫生團體和醫學院學生強烈反對，稱此舉將引發過度醫療並使醫保系統資金緊張。一些批評人士指出，醫療人員實際上是擔憂擴招計劃將導致他們的收入減少。2月20日，韓國五大醫院的實習和住院醫生率先開始全面停工。



儘管請辭的醫生數量仍在擴大，但各家醫院尚未受理這些辭職報告。



不同團體捲入



韓國的醫生分為不同身份等級，包括實習醫生和住院醫生（類似於中國的規培醫生）、專科醫生、專家教授等。



在實習住院醫生於2月20日開始全面停工後，韓國政府曾表示，要求離崗醫生於2月29日前返崗復工，並承諾若在期限內返崗，政府將不會追責。但是2月29日期限已過，僅有少數實習和住院醫生選擇返崗，選擇繼續加入醫療界這波“停工潮”的隊伍還在繼續擴大。

