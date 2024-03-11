綠委手機遭駭？蔡明彥：不偵防台灣政治人物

台“國安局長”蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢有關選前流出的私密影片，詢問相關調查進度。她也詢問前“立委”羅致政影片、錄影是否被駭客入侵？還有沒有“外交及國防委員會”委員手機被駭？“國安局長”蔡明彥表示，我們不會對台灣政治人物做政治偵防或是資安偵防，假若“立委”有疑慮，“國安局”很願意對“立委”提供專業協助。他並說，尊重委員推論，那是你自己推論，各種可能性都有，當然包括手機等被駭。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局長”蔡明彥進行“因應中國大陸兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析”專題報告。



徐巧芯詢問2024年選舉有不少影片以及錄音檔，到底是變造還是被駭客入侵？有沒有瞭解外流影片者動機？蔡明彥答覆，案子被社會高度關注，但是相關調查已經移到司法警察機關，調查進度他不便說明，但是委員說有沒有“國安”介入，“行政院副院長”鄭文燦相關影片當時IP位置是中國大陸上海進行源頭散播。



徐巧芯問鄭文燦的影片是真假，“國安”角度只是在中國大陸上海流傳？蔡明彥說，是。是介選嗎？蔡明彥說，打擊對象不排除有中國大陸介選在裡面。



除了現在揭露的以外，鄭文燦還有影片在外面流傳？蔡明彥指出，目前還沒有看到其他影片在網路散布，目前相關技術都可第一時間掌握。

