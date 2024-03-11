柯建銘擋鏡電視專案小組追弊　白委痛批

民眾黨委員林國成提案。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥主導多項爭議事件，包括不予中天電視台換照、鏡電視上架案、三立違法入股中嘉案等，都紛擾不斷。“立法院”交通委員會11日邀陳耀祥報告，與在野黨“立委”唇槍舌劍不斷，台下朝野對抗也不斷，台灣民眾黨“立委”林國成提案，要求成立“鏡電視申設及後續弊案爭議”調閱專案小組，並獲中國國民黨“立委”連署，此事也引來民進黨團總召柯建銘私下關切。



據瞭解，柯建銘向林國成表達，提案成立調閱專案小組有“違憲”疑慮，但林國成不吃這套，認為成立調閱專案小組是調行政機關資料，無涉司法部分。



林國成臨時提案成立“鏡電視申設及後續弊案爭議”調閱專案小組，案由為：鏡電視執照申請取得及後續弊案，不斷有執政黨高層黑手介入之爭議，因陳耀祥不斷護航，相關爭議迄今無法解決。目前鏡電視執照雖然已核准，但相關違法爭議雪球仍越滾越大。陳耀祥身為NCC主委，本應秉持專業負責態度面對“國會”監督，卻仗著執政黨護航，在“國會”質詢中，多次迴避問題。NCC清楚違法之事實與態樣，但卻一再地以“調查中”、“改正即可”等等之言語護航，一拖再拖，除了藐視“國會”，更踐踏法治國原則。NCC作為主管機關，針對相關違法爭議裝聾作啞，嚴重失職。透過全面慎重的調查，才能還原事件真相。為有效監督已失靈、失職的通訊傳播委員會，並釐清鏡電視申設及後續弊案爭議相關責任，茲依《“立法院”職權行使法》第45條之規定，特提案成立“鏡電視申設及後續弊案爭議”調閱專案小組，履行本院委員監督之職責。

