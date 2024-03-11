中國加力AI產業　創新提速

中國加力人工智能具有重要戰略意義，推動互聯網時代升級至人工智能時代。（大公報） 中評社香港3月11日電／中國科技自強自立卡不住，華為手機強勢回歸，5G芯片突破美國技術封鎖，顯示中國創新動力強勁。一旦“人工智能（AI）＋”行動全面實施，意味創新發展力度加大，人工智能技術在製造業等多領域逐步應用，新質生產力加快發展，從而培育新能源、新材料、電子信息等新興產業及未來產業，加速產業創新，建設科技強國。



大公報報導，資金加速流向中資股，數據顯示，上月流入中國股市資金規模達96億美元（約750億港元），為一年來最多，外資繼續看好中國經濟。環球地緣政治衝突不斷，中國對今年經濟增長預期目標維持5%左右，向世界發出積極信號。踏入2024年，中國經濟開局良好，新春假期旅遊、消費表現理想，內需動能持續恢復，而外需也有積極變化，以美元計價的首兩個月外貿出口同比增長7.1%，遠高於1.9%的預期增幅，凸顯中國創新發展、產業升級成效顯著，產品出口競爭力強。



美國科技霸凌卡不住中國科技自強，中芯國際（00981）有能力量產7納米5G手機芯片，助力華為奪回高端智能手機市場份額，蘋果手機中國市場份額呈下降趨勢。中國創科發展勢頭強勁，“新三樣”出口成為外貿王牌，顯示中國製造在全球的競爭優勢提升。今年首兩月中國對美國出口大增8.1%，就算美國徵收額外關稅，亦阻不了增勢。



新質生產力 助新型工業化



政府工作報告中提到要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，提出深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能＋”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。可以預期，在人工智能發力之下，產業創新將提速增效，助力新型工業化發展，突破技術卡脖子。



其實，中國人工智能技術研發應用可望在各行各業普及，包括工業、醫療、教育、養老、娛樂等領域，有助加快布局超大型智算中心、人形機器人、無人駕駛，並培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略新興產業以及量子、生命科學等未來產業。利好消息支持下，近日在港上市人工智能概念股第四範式及人形機器人概念股優必選股份熱炒，而“人工智能＋”行動下，算力規模需求將急增，推動智算中心等算力基礎設施建設，利好中興通訊（00763）業務發展。



發展數字經濟 建設科技強國



中國加力人工智能具有重要戰略意義，推動互聯網時代升級至人工智能時代，加快發展新質生產力，代表著技術革命性突破、生產要素創新配置及產業深度轉型升級，有助形成數字產業集群，實現彎道超車，加速發展數字經濟及建設科技強國。截至2022年底，中國數字經濟規模50.2萬億元人民幣，位列世界第二，占GDP比重升至41.5%，預期AI應用之下，未來數年中國數字經濟占GDP比重將上破50%，發展再上新台階。