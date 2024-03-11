富權：“二一四惡性事件”協商破局另一原因

中評社香港3月11日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：“二一四惡性事件”協商破局的另一個原因。以下為文章內容。



台灣當局陸委會昨日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。針對二月十四日在廈金海域發生的大陸漁船顛覆事件，詹志宏表示，雙方談判並非破局，我們掌握的是，雙方已將立場、要求、期待都充分表達，海巡署也公開表示，部分事項雙方已有大致共識。下一輪談判，要等司法調查告一段落後才會開始，調查結束才有真相，有真相才有誰向誰道歉。詹志宏還表示，有人認為“協商已破局”，這是對談判不理解，因為除非雙方宣布永遠不再談，否則沒有破裂的問題；等到我方檢察官完成調查報告後，就會繼續與陸方家屬協商，屆時就會進入下一階段協商。



陸委會的例行記者會通常是在每週星期四的下午舉行。今週的例行記者會改為星期五，不知有什麼主客觀方面的原因。如果是屬於主觀方面的話，就有可能是對待台灣當局內部就“二一四惡性事件”作出共識決策後，才正式宣布。因此，昨日的例行記者會，主要就是集中在廈金海域漁船顛覆的議題上，反而“更重要”的大陸全國“兩會”尤其是其中的涉台議題，卻被輕輕“放過”。



詹志宏的發言，主要是兩點，其一是針對台灣政媒兩界“談判破局”的議論作出回應，並表示還將會有“下一輪談判”，但要等待司法調查告一段落才會開始；其二是對以“晉江市紅十字會高級顧問”名義受命率領家屬團前往金門處理善後事宜的泉州市台辦副主任李朝暉，本週二在率領家屬團離開金門返回福建時的講話：台灣出爾反爾、歪曲事實，本月三日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，“由此造成的後果由民進黨當局負責”，並指責台灣當局隱瞞真相，而作出的回應。



其實，問題不止是已經擺上檯面的情況，如台灣當局尤其是管碧玲的態度惡劣等那麼簡單，可能會含有其他的一些“只可意會，不可言傳”的原因。實際上，台灣當局總是要趁此機會，“衝破”自拒絕承認“九二共識”的蔡英文上台之後，兩岸制度性聯絡協商機制“停擺”的僵局，營造“恢復兩岸談判”的假象，甚至是以此造成“恢復兩岸談判”的“既成事實”。而大陸方面卻要反制這種情況，因而絕對不會向台灣當局提供可以“指鹿為馬”的機會。在此情況下，詹志宏所說是還將會有“下一輪談判”，可能只是“鏡中花，水中月”。



實際上，大陸方面就是要避免台灣當局將“二一四惡性事件”的善後工作，擺弄成“兩岸協商”，才派出泉州市台辦副主任李朝暉，以“晉江市紅十字會高級顧問”的名義率領家屬團前往金門的，而且隨同的曹榮山，就是晉江市紅十字會的秘書長。即使是隨同人員中有海協會協調處長許偉偉，但也是以泉州市紅十字會顧問的名義。因此，大陸方面的用意是，一方面必須接回生還的兩名漁民，及處理兩名遇難漁民的善後事宜，而不得不派員到金門進行接洽；另一方面，卻也堅決要避免造成“恢復兩岸談判”的假象，只能停留在當年大陸海協會和台灣海基會成立之前，由兩岸的權責機構人員，以“紅十字會”的名義及身份，進行“金門談判”並簽署《金門協議》的民間層次，拒絕進行兩岸間的官方接觸。



正因為如此，當朱鳳蓮表達，泉州市紅十字會等派人陪同家屬於二十日赴金門，接回兩名生還人員並處理相關善後事宜之後，台灣當局“海巡署”曾致電泉州市紅十字會，希望能夠就人員交接事宜進行“溝通”。但遭到泉州市紅十字會“拒接電話”。



也正因為如此，對當年兩岸“金門談判”仍然記憶猶新的金門縣政府人員，就在朱鳳蓮作出宣告後，公開向台灣當局喊話，希望是以金門縣紅十字會的名義進行接觸協商，哪怕是由官方人員以紅十字會顧問等的名義。

