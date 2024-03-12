社評：公共預算支出反映中國社會發展方向

國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。 中評社北京3月12日電（評論員 喬新生）2024年中國一般公共預算支出規模28.5萬億元人民幣，增長4%，財政赤字率3%，全國財政赤字規模4.06萬億元人民幣。



教育支出規模最大，達到42906億元人民幣。社會保障和就業支出排在第二位，達到41384億元人民幣。農林水利、衛生健康、城鄉社區、一般公共服務支出均超過20000億元人民幣。除此之外，文化旅遊體育和災害防治支出18773億元人民幣。外交國防支出17552億元人民幣。公共安全支出14906億元人民幣。債務利息支出12746億元人民幣。科學技術支出11541億元人民幣。住房保障支出8411億元人民幣。資源勘探工業信息支出8380億元人民幣。節能環保支出5580億元人民幣。



中國實行分稅制。中央財政收入，相當一部分通過轉移支付的方式，轉移給地方政府。中央本級財政支出4.1萬億元人民幣，轉移地方支出在一般公共預算支出中占70%。



分析財政預算報告，人們就會發現，中國式現代化落實到財政預算資金分配方面，國家財政支出的重點，用於改善民生。首先，教育是根本。十年樹木，百年樹人。實現中國式現代化必須提高人民的素質。增加教育支出，就是要通過提高全民的素質，實現從“人口紅利”，向“人才紅利”轉變。



教育支出規模最大，增長幅度超過4%。說明中國在教育資金投入方面，真抓實幹。可以肯定，未來中國教育，不僅是世界上規模最大的教育，同時也是結構合理、水平不斷提高的教育。解決中國教育發展問題，主要從以下幾個方面入手：



辦好基礎教育。隨著中國城鎮化步伐加快，城鎮中心小學教育質量不斷提高。但是，在廣大中西部地區，教育不平衡現象仍然存在。教育資源均等化貫徹落實，需要付出更大的努力。當前我國許多地方採取“輪換教師”的方式，解決教育資源配置不合理的問題。一些地方通過修建寄宿學校，解決偏遠地區中小學生上學難的問題。所有這些都需要增加教育投入。在一些少數民族地區，國家投資修建的寄宿學校，設施完善。湖北省咸寧市為瞭解決教師輪換問題，購置專門的交通工具，方便優秀教師到偏遠地區的學校從事教學工作。

