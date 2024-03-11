為紀檢監察工作貢獻巾幗力量

中評社北京3月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，全國婦聯日前公布了2023年度全國三八紅旗手標兵、全國三八紅旗手、全國三八紅旗集體稱號名單，各地婦聯也陸續公布了三八紅旗手（集體）受表彰對象名單。這其中，不乏女紀檢監察幹部的身影，她們是奮戰在紀檢監察戰線巾幗力量的優秀代表。



“今天，我給大家分享的主題是‘做更好的自己’……”3月8日當天，在貴州省畢節市，剛獲得2023年度全國三八紅旗手稱號的國家稅務總局金沙縣稅務局紀檢組常務副組長羅維，正在和同事們一起參加婦女節集體活動。



面對年輕同事們的提問，羅維真誠分享了自己這些年來的工作、生活感受體悟，勉勵青年幹部用實際行動回報組織、回報家庭。



2011年初，羅維被查出身患癌症，彼時的她，剛過而立之年。度過與病魔鬥爭的最艱難時刻，羅維不僅重新回到工作崗位，還帶著大家的溫暖和愛，走上了公益道路。十多年來，她和愛心人士為超過100個家庭提供幫助、送去溫暖，力所能及地幫助貧困家庭和學生。羅維用信仰點亮希望，獲得了全國最美家庭、新時代的貴州人、貴州省三八紅旗手等榮譽。



從擔任紀檢組常務副組長開始，羅維立足自身崗位，積極在家庭家教家風建設中發揮作用。羅維認為，用活正反典型案例，才能更好地推動家風教育走深走實。“對於領導幹部，我們堅持開展廉政家訪，不僅組織領導幹部家屬參觀警示教育基地，還結合單位實際，組織關鍵崗位的家屬代表到庭審現場進行旁聽。”羅維告訴記者，對於新入職公務員，在開展廉政教育“第一課”時增加家庭家教家風建設內容，組織大家參與“青年說廉”活動，系好職業生涯第一顆“清廉扣”。



工作講究方法，扎實高效，才能擠出更多時間傳播正能量。面對宣講任務，羅維總是精心準備，在偏遠地區，羅維用方言打開基層幹部群眾的心扉；在校園師生身邊，羅維增加互動吸引孩子們的注意力……分享自身故事的同時，羅維不忘挖掘身邊的家風故事。在羅維和同事們的推動下，老幹部林星志多次以“紅色精神，薪火相傳”為主題，講述爺爺的革命故事。2023年以來，兩名青年幹部分別獲得貴州省最美清風廉政家庭、畢節市最美家庭榮譽後，也分享了各自家風故事。

