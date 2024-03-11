林國成：反對翁柏宗接NCC主委換湯不換藥

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月11日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立委”林國成11日上午於“立法院”受訪時，表達了他和民眾黨團對於NCC副主委翁柏宗接任即將要卸任的NCC主委陳耀祥一事表達了強烈的反對立場，以及對國民黨提案調整議員助理費表達了支持。



林國成表示，他和黨團都極力反對民進黨推動翁柏宗接任NCC主委，認為這是換湯不換藥的做法，將繼續讓NCC腐敗下去。他指出，NCC四年來搞出了許多黑幕，對於親綠的媒體和不綠的媒體有不同的標準，讓老百姓覺得NCC根本不中立，不獨立。他說，翁柏宗和陳耀祥是原來的副主委和主委，讓副主委來當主委，沒有任何改變。他也深信，國民黨團也不會容許這種做法，認為這是對所有民眾的不公平。



另一方面，林國成也對於國民黨提案將六都市議員每月24萬（新台幣）的助理費，一口氣調整到36萬的做法表示支持。他強調，這不是替議員加薪，而是增加助理人數和薪資。他說，隨著台灣的消費程度上升，適度的公務人員加薪是合理的，而且現在的民意代表的工作環境和所要做的法案都包羅萬象，需要更多的助理來協助。



林國成還建議，這個提案應該擴及所有的各縣市的議員，而不只是六都。至於有人擔心這會導致虛報助理費的情況增加，林國成則認為，這跟助理費的金額和人數沒有關係，而是要看民意代表的分寸和良心。他說，現在的民意代表跟過去不一樣，基本上不會有這種事情發生。